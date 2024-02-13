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إسرائيل تعرقل إيصال طحين تبرعت به تركيا لـالأونروا

2/13/2024 4:30:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عرقلت السلطات الإسرائيلية في ميناء أسدود استكمال توزيع طحين تبرعت به تركيا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

إسرائيل تعرقل إيصال طحين تبرعت به تركيا لـالأونروا: ميناء أسدود الإسرائيلي يعيق تفريغ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تركيا كانت سلمت مسؤولي "الأونروا" في ميناء مرسين جنوبي البلاد الطحين والمواد الغذائية الجافة الأخرى التي تبرعت بها للوكالة، وذلك في إطار المساعدات التي تقدمها تركيا للفلسطينيين عبر "أونروا" كل عام.

وبعد الانتهاء من عملية التسليم، قامت "الأونروا" بتحميل المساعدات التي تتكون من حوالي 1100 حاوية، وتغطي احتياجات غزة لمدة 4 أسابيع، على متن سفينة تم إرسالها إلى ميناء مرسين.

وتوجهت سفينة "الأونروا" المحملة بالدقيق والأغذية الجافة من أجل الفلسطينيين إلى ميناء أشدود لتفريغ حمولتها، وفق توجيهات السلطات الإسرائيلية.

وبعد بدء إيصال جزء من الحمولة من الميناء إلى الفلسطينيين، أوقفت السلطات الإسرائيلية عملية نقل المساعدات.

وبينما تواصل "أونروا" التفاوض مع السلطات الإسرائيلية لمواصلة توزيع المساعدات، علمت "الأناضول" أن السلطات التركية بدورها تواصلت مع إسرائيل ودخلت على الخط من أجل ضمان استكمال توزيع المساعدات المتبقية.

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم. الأناضول

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