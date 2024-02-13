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إصابات جراء قذيفة إسرائيلية على معبر رفح

2/13/2024 4:30:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب عدد من المواطنين جراء سقوط قذيفة أطلقها الاحتلال الاسرائيلي في صالة معبر رفح البري الخارجية جنوب قطاع غزة.


وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، إن قذيفة مدفعية إسرائيلية أصابت جدار الصالة الخارجية لمعبر رفح البري.


من جهة اخرى، استشهدت طفلة بالعناية المركزة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع.- (بترا)


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