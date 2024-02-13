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إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة

2/13/2024 4:30:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام عبرية إن 15 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك بغزة، بينهم اثنان بحالة خطرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر.

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