إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة

إصابة 15 جنديا إسرائيليا بغزة.. منهم اثنان بحالة خطرة
التاريخ
2/13/2024 4:30:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام عبرية
إن 15 جنديا من قوات الاحتلال أصيبوا في معارك بغزة، بينهم اثنان بحالة خطرة.
وكان الجيش الإسرائيلي
أقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630
احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر.
MENAFN13022024000072011014ID1107845136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.