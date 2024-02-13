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كمين محكم يوقع بقائمين على ترويج منشطات جنسية مزورة

2/13/2024 4:29:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضمن عملية رقابية نوعية، ضبطت مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة - قسم الرقابة البيئية وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمية كبيرة من المنشطات الجنسية المزورة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن كمينا محكما أوقع بالقائمين على تسويق وترويج المنشطات إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن المنشطات تحمل أسماء تجارية متنوعة وبتراكيز مختلفة وجميعها غير مسجلة أصوليا لدى المؤسسة وغير مجازة التداول وعليه فإنها غير آمنة للاستهلاك .

وأضاف، أنه تمت مصادرة المنشطات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول والحيلولة دون وصولها للمواطنين ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للمنشطات إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على استمرار هذه العمليات الرقابية النوعية واتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين.

وتدعو المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

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