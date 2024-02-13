صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
التاريخ
2/13/2024 4:29:42 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في
قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا
و146 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت الوزارة إن
الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 133 شهيدا و162 مصابا خلال 24 ساعة.
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