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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

2/13/2024 4:29:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 133 شهيدا و162 مصابا خلال 24 ساعة.

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