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“يجب أن تطأطئوا رؤوسكم خزياً”.. رئيس وزراء إسكتلندا يهاجم بريطانيا بسبب حرب غزة

2/13/2024 4:29:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هاجم رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، حكومة بريطانيا ومعارضتها بسبب موقفها من حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن آلاف الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال حمزة يوسف، في تدوينة نشرها على موقع "إكس" إن على الحكومة والمعارضة البريطانية أن تطأطئ رؤوسها خزياً ونحن نشهد مجزرة يقتل فيها آلاف النساء والأطفال أمام أعيننا في قطاع غزة.

وأرفق حمزة يوسف في تدوينته عبر منصة "إكس" اقتباسات من رسالة بعث بها زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في البرلمان البريطاني ستيفن فلين إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وزعيم "حزب العمل" المعارض كير ستارمر، يحثهما على دعم دعوات وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما أشار حمزة يوسف في منشوره إلى أن إحجام كير ستارمر وسوناك عن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار "لن يُنسى أو يُغفر لهما أبداً".


مجازر الاحتلال في غزة
وتأتي تصريحات حمزة يوسف، في وقت شهدت فيه مدينة رفح ليلة دامية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى إثر غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.


ومثّلت رفح التي لجأ إليها مئات آلاف النازحين ملاذاً أخيراً لهم جراء التوغل والقصف الإسرائيلي المدمر الذي استهدف جميع مناطق قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ومنذ بدء عمليتها البرية على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، يطلب الاحتلال من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه بزعم أنها "مناطق آمنة" لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.


وإثر حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، تواجه تل أبيب اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها. -عربي بوست

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