باحث إسرائيلي: نصر الله أكد بالقول والفعل وحدة الساحات

وأضاف شاي هار تسفي، من معهد السياسة والاستراتيجية في جامعة "رايخمان" الإسرائيلية، أنّه منذ 7 أكتوبر "أكّد نصر الله بالكلام والأفعال الربط بين الساحات، وهو بالتأكيد لن يغيّر المعادلة الآن، خاصةً قبل احتمال القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح".



وأشار إلى أنّه لم يكن صدفة أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن يرى إمكانية وقف إطلاق النار في غزة كمفتاح لوقف القتال متعدّد الساحات.



يأتي حديثه، بالتزامن مع تقديم فرنسا اقتراحاً مكتوباً إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع "إسرائيل" والتوصّل إلى تسوية بشأن الحدود المتنازع عليها على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.



وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" اقترحت انسحاب مقاتلي الحزب، بما في ذلك وحدة النخبة التابعة لحزب الله، إلى مسافة 10 كيلومترات من الحدود.



وتؤكد المقاومة الإسلامية في لبنان ارتباط عملياتها بما يجري في قطاع غزة، مشدّدة على أن وقفها مرهون بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.





وقبل أيام، قال العميد في احتياط الاحتلال والقائد في لواء "غولاني" سابقاً، غيورا عنبر، إنّ حزب الله يطوّر قدراته ويزيد من مدى صواريخ الكورنيت التي يطلقها في جبهة الشمال.



وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ حزب الله يحتجز مستوطني الشمال كـ"رهائن"، بعد تثبيته معادلة إطلاق النار، ما دام القتال مستمراً في غزة.



يُشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي، أفاد في وقتٍ سابق، بأنّ مستوطني الشمال لن يعودوا إلى منازلهم إذا ما تحقّق الردع مع حزب الله، كما أشار إلى وجود حالة إحباط في مستوطنات الشمال، بسبب استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان. -الميادين