حبنا بدأ بالنظرات.. زواج نجم مصري من فتاة تصغره بـ40 عاماً



فقد نشر الفنان المصري مجموعة من الصور الخاصة بحفل زفافه، قائلا“الحمدلله والشكر لله.. تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فراج”.



ليأتي زواج عامر بعد عام من انفصاله عن زوجته الفنانة لاشينة لاشين، في ظل الخلافات التي وقعت بينهما، واكتفى هو بإعلان الطلاق وقتها قائلا إنه أصبح وحيدا.



لكن الزيجة الجديدة للفنان المصري الذي انطلقت مسيرته في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، تسببت في حالة من الانقسام بين المتابعين، حيث حرص بعضهم على تهئنته فيما تهكم البعض الآخر على الأمر، ووضعوا تعليقات تتحدث عن فارق السن بين العروسين.













لكن الفنان المصري الذي شغل منصب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، واصل احتفاله ونشر العديد من مقاطع الفيديو التي يرقص فيها بصحبة عروسه، كما كتب قائلا“الحمدلله والشكر لله على نعم ربنا الكثيرة.. عوض وترتيبات ربنا فوق ما نتخيل”، مؤكدا على أن الحب مفتاح الفرج.



















الفنان المصري الذي شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، أبرزها“رأفت الهجان” و”ليالي الحلمية”، شارك محبيه مقطع فيديو يرقص فيه مع عروسه، وعلق عليه قائلا“مش عارف ليه بتونس بيكي وكأنك من دمي.. الحمد لله والشكر لله على كل شيء”.



وفي تصريحات صحافية نسبت إلى الفنان محمود عامر، رد الأخير على مهاجمي زواجه، ووصفهم بأنهم مرضى نفسيون، مشيرا إلى أنه لم يرتكب فعلا فاحشا، وإنما تزوج بشكل قانوني شرعي، معتبرا أن المهاجمين في حاجة إلى العلاج. -وكالات