تعزيز Visa قدرات محفظتها الرقمية ومدى توفرها

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن قدرات المحفظة الرقمية الموسعة ضمن Visa Commercial Pay، وهي مجموعة حلول الدفع بين الشركات (B2B) المبتكرة بالتعاون مع شركة Conferma Pay الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الافتراضية، في إطار خطة إحداث ثورة في آلية إدارة الشركات للمعاملات عالميًا.
يتيح هذا الابتكار للمؤسسات المالية إضافة البطاقات الافتراضية إلى المحفظة الرقمية للموظفين، بما في ذلك محافظ الجهات الخارجية، مثل Apple Pay وGoogle Pay، لتعزيز الراحة والأمان والمرونة للمؤسسات، يأتي هذا بالتزامن مع التوسع الكبير التي تشهده Visa Commercial Pay في كل أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الهادف إلى تعزيز التزام Visa وريادتها على صعيد تمكين عمليات دفع بين الشركات (B2B) قوامها البساطة والأمان والكفاءة في مجال أعمال متنوع وديناميكي.
تتضمن Visa Commercial Pay حلول الدفع بالبطاقة الافتراضية بين الشركات (B2B) التي جري تطويرها لتحسين التدفق النقدي للشركات وتقليل العمليات اليدوية القديمة، ومنذ إطلاقها في 2020 ، ساعدت هذه الخدمة المؤسسات في التخلي عن طرق الدفع التجارية التقليدية واعتماد آليات قوامها الأتمتة والأمان. تجدر هنا الإشارة إلى أن ابتكارات Visa المستمرة وريادتها في مجال حلول البطاقات الافتراضية يأتي في الوقت الذي توصل فيه تقرير حديث صادر عن Juniper Research يفيد أنه بحلول عام 2028، سيزيد الإنفاق العالمي على البطاقات الافتراضية بنسبة 355%، مسجلاً بذلك ارتفاعًا من 3.1 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023. 1
ستوفر خدمة Visa Commercial Pay Mobile الجديدة والمحسنة حسابًا رمزيًا تجاريًا ينطوي على ضوابط دفع مهيأة تسمح بتجربة دفع فعالة عبر طرق الدفع في نقاط البيع وطرق الدفع بدون بطاقة (CNP). كما يستخدم النهج التحويلي تقنية الترميز المتقدمة بغية تقليل معدل مخاطر الاحتيال وتوفير بيئة دفع آمنة، مع تمكين الشركات من بدء المعاملات بسلاسة، مما يعزز المرونة المالية الشاملة.
صرحت Gloria Colgan، نائب الرئيس الأول، قسم المنتجات العالمية في Visa Commercial Solutions، قائلة: "نحن نسعى لتمكين الشركات، لذا وفرنا لها طرق دفع آمنة عند الطلب توفر لها عاملي المرونة وسهولة الحركة في المعاملات الافتراضية عبر الأجهزة المحمولة، والتي تُشكل نقطة حيوية في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم". "تم تصميم حلولنا لتلبية احتياجات المؤسسات في كل أنحاء العالم، وفي ضوء التوسع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فنحن نزود هذه المؤسسات بأدوات تدفعها للازدهار في مشهد الأعمال الرقمية المتسارع. وبالتعاون مع شركائنا في Conferma Pay، يسعدنا أن نقدم قدراتنا المعززة إلى العملاء على مستوى العالم."
سيكون Regions Bank هو أول جهة متعاونة مع Visa تطرح قدرة المحفظة الرقمية المحسنة لعملاء إدارة الخزانة، إذ تنتشر أعمال Regions في أسواق عالية النمو في كل أنحاء الجنوب الشرقي والغرب الأوسط وتكساس، حيث تتعامل مع عملاء الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال على اختلاف مدفوعاتهم واحتياجات التدفق النقدي الخاصة بهم.
صرح David Lapaglia، رئيس قسم منتجات وإستراتيجيات البطاقة التجارية في Regions، قائلاً: "إن تجربة العميل المتميزة هي جوهر الخدمات القيمة التي نقدمها لعملائنا من الشركات". "وبالنسبة إلى Visa Commercial Pay فهي الخدمة المثالية المكملة لمجموعة منتجاتنا وخدماتنا المعززة، إذ تدرك Visa أن مقدمي الخدمات المالية يقدمون خدمة أفضل عندما يشعرون عملاءهم بمزيد من الراحة، ناهيك عن الحلول الأبسط والموفرة للوقت. ونحن نعتنق نفس الرؤية، لذا يعمد Regions إلى تعزيز التزامه بمساعدة العملاء من الشركات في النمو والازدهار معولاً على قدرات المحفظة الرقمية."
عقب إطلاقها الناجح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، ستتوفر Visa Commercial Pay للعملاء في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في وقت لاحق من عام 2024.
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نبذة عن Visa Inc.
تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. أما مهمتنا، فتتمثل في ربط العالم عبر أفضل شبكة مدفوعات على صعيد الابتكار والراحة والثقة والأمان، مما يسهم في جعل سبل الازدهار شاخصة أمام الأفراد والشركات والاقتصادات. فنحن نؤمن أن الاقتصادات المعنية بالجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتنق رؤية مفادها أن سهولة الوصول إلى الأموال هي أساس مستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa .
نبذة عن Regions Financial Corporation
تعد Regions Financial Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: RF)، والتي تبلغ أصولها 152 مليار دولار أمريكي، عضوًا ضمن مؤشر S&P 500، كما أنها واحدة من أكبر مزودي الخدمات الشاملة في البلاد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الثروات ومنتجات وخدمات الرهن العقاري. إضافةً إلى ذلك، تخدم Regions العملاء في كل أنحاء الجنوب والغرب الأوسط وتكساس، واستعانةً بفرعها، Regions Bank، فهي تدير ما يقرب من 1,250 مكتبًا مصرفيًا وأكثر من 2,000 ماكينة صراف آلي. هذا، ويعد Regions Bank مقرض إسكان متساوي وعضوًا في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). يمكن التعرف على معلومات إضافية عن Regions ومجموعة المنتجات والخدمات الكاملة على .
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