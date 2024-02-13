تعزيز Visa قدرات محفظتها الرقمية ومدى توفرها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن قدرات المحفظة الرقمية الموسعة ضمن Visa Commercial Pay، وهي مجموعة حلول الدفع بين الشركات (B2B) المبتكرة بالتعاون مع شركة Conferma Pay الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المدفوعات الافتراضية، في إطار خطة إحداث ثورة في آلية إدارة الشركات للمعاملات عالميًا.

يتيح هذا الابتكار للمؤسسات المالية إضافة البطاقات الافتراضية إلى المحفظة الرقمية للموظفين، بما في ذلك محافظ الجهات الخارجية، مثل Apple Pay وGoogle Pay، لتعزيز الراحة والأمان والمرونة للمؤسسات، يأتي هذا بالتزامن مع التوسع الكبير التي تشهده Visa Commercial Pay في كل أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الهادف إلى تعزيز التزام Visa وريادتها على صعيد تمكين عمليات دفع بين الشركات (B2B) قوامها البساطة والأمان والكفاءة في مجال أعمال متنوع وديناميكي.

تتضمن Visa Commercial Pay حلول الدفع بالبطاقة الافتراضية بين الشركات (B2B) التي جري تطويرها لتحسين التدفق النقدي للشركات وتقليل العمليات اليدوية القديمة، ومنذ إطلاقها في 2020 ، ساعدت هذه الخدمة المؤسسات في التخلي عن طرق الدفع التجارية التقليدية واعتماد آليات قوامها الأتمتة والأمان. تجدر هنا الإشارة إلى أن ابتكارات Visa المستمرة وريادتها في مجال حلول البطاقات الافتراضية يأتي في الوقت الذي توصل فيه تقرير حديث صادر عن Juniper Research يفيد أنه بحلول عام 2028، سيزيد الإنفاق العالمي على البطاقات الافتراضية بنسبة 355%، مسجلاً بذلك ارتفاعًا من 3.1 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023.‏ 1

ستوفر خدمة Visa Commercial Pay Mobile الجديدة والمحسنة حسابًا رمزيًا تجاريًا ينطوي على ضوابط دفع مهيأة تسمح بتجربة دفع فعالة عبر طرق الدفع في نقاط البيع وطرق الدفع بدون بطاقة (CNP). كما يستخدم النهج التحويلي تقنية الترميز المتقدمة بغية تقليل معدل مخاطر الاحتيال وتوفير بيئة دفع آمنة، مع تمكين الشركات من بدء المعاملات بسلاسة، مما يعزز المرونة المالية الشاملة.

صرحت Gloria Colgan، نائب الرئيس الأول، قسم المنتجات العالمية في Visa Commercial Solutions، قائلة: "نحن نسعى لتمكين الشركات، لذا وفرنا لها طرق دفع آمنة عند الطلب توفر لها عاملي المرونة وسهولة الحركة في المعاملات الافتراضية عبر الأجهزة المحمولة، والتي تُشكل نقطة حيوية في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم". "تم تصميم حلولنا لتلبية احتياجات المؤسسات في كل أنحاء العالم، وفي ضوء التوسع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فنحن نزود هذه المؤسسات بأدوات تدفعها للازدهار في مشهد الأعمال الرقمية المتسارع. وبالتعاون مع شركائنا في Conferma Pay، يسعدنا أن نقدم قدراتنا المعززة إلى العملاء على مستوى العالم."

سيكون Regions Bank هو أول جهة متعاونة مع Visa تطرح قدرة المحفظة الرقمية المحسنة لعملاء إدارة الخزانة، إذ تنتشر أعمال Regions في أسواق عالية النمو في كل أنحاء الجنوب الشرقي والغرب الأوسط وتكساس، حيث تتعامل مع عملاء الخدمات المصرفية التجارية، بما في ذلك مجموعة كبيرة من أصحاب الأعمال على اختلاف مدفوعاتهم واحتياجات التدفق النقدي الخاصة بهم.

صرح David Lapaglia، رئيس قسم منتجات وإستراتيجيات البطاقة التجارية في Regions، قائلاً: "إن تجربة العميل المتميزة هي جوهر الخدمات القيمة التي نقدمها لعملائنا من الشركات". "وبالنسبة إلى Visa Commercial Pay فهي الخدمة المثالية المكملة لمجموعة منتجاتنا وخدماتنا المعززة، إذ تدرك Visa أن مقدمي الخدمات المالية يقدمون خدمة أفضل عندما يشعرون عملاءهم بمزيد من الراحة، ناهيك عن الحلول الأبسط والموفرة للوقت. ونحن نعتنق نفس الرؤية، لذا يعمد Regions إلى تعزيز التزامه بمساعدة العملاء من الشركات في النمو والازدهار معولاً على قدرات المحفظة الرقمية."

عقب إطلاقها الناجح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، ستتوفر Visa Commercial Pay للعملاء في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في وقت لاحق من عام 2024.

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نبذة عن Visa Inc.‎

تعد Visa (رمزها في بورصة نيويورك: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد ومنطقة. أما مهمتنا، فتتمثل في ربط العالم عبر أفضل شبكة مدفوعات على صعيد الابتكار والراحة والثقة والأمان، مما يسهم في جعل سبل الازدهار شاخصة أمام الأفراد والشركات والاقتصادات. فنحن نؤمن أن الاقتصادات المعنية بالجميع في كل مكان، ترفع مستوى الجميع في كل مكان، ونعتنق رؤية مفادها أن سهولة الوصول إلى الأموال هي أساس مستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد على Visa .

نبذة عن Regions Financial Corporation

تعد Regions Financial Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: RF)، والتي تبلغ أصولها 152 مليار دولار أمريكي، عضوًا ضمن مؤشر S&P 500، كما أنها واحدة من أكبر مزودي الخدمات الشاملة في البلاد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وإدارة الثروات ومنتجات وخدمات الرهن العقاري. إضافةً إلى ذلك، تخدم Regions العملاء في كل أنحاء الجنوب والغرب الأوسط وتكساس، واستعانةً بفرعها، Regions Bank، فهي تدير ما يقرب من 1,250 مكتبًا مصرفيًا وأكثر من 2,000 ماكينة صراف آلي. هذا، ويعد Regions Bank مقرض إسكان متساوي وعضوًا في مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC). يمكن التعرف على معلومات إضافية عن Regions ومجموعة المنتجات والخدمات الكاملة على .

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