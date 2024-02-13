تتعاون CSC مع Netdiligence للمساعدة في التخفيف من المخاطر السيبرانية ودعم النظام البيئي للتأمين السيبراني

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت CSC وهي شركة مسجلة للنطاقات على مستوى المؤسسات ورائدة عالميًا في التخفيف من مخاطر أمن النطاقات ونظام أسماء النطاقات (DNS) وتهديدات العلامات التجارية الرقمية، اليوم عن شراكتها مع NetDiligence‏®، الشركة الرائدة في مجال الاستعداد للمخاطر السيبرانية وحلول الاستجابة لصناعة التأمين السيبراني.بموجب هذه الاتفاقية، أصبحت CSC الآن بائعًا متاحًا لشركات التأمين السيبراني والوسطاء والعملاء على eRiskHub® من NetDiligence ضمن فئة "ما قبل الاختراق" المطورة حديثًا: حماية العلامة التجارية وأمن المجال.

تسمح تقنية CSC المبتكرة لشركات التأمين السيبراني والوسطاء والعملاء على حد سواء بحماية أعمالهم بشكل استباقي من التهديدات السيبرانية وإساءة استخدام العلامة التجارية عبر الإنترنت. يقول Mark Greisiger، رئيس NetDiligence: "باعتبارنا المورد المفضل لقادة التأمين السيبراني، من المهم معالجة فجوات الأمن السيبراني ومساعدة الشركات على إبقاء الخسائر عند الحد الأدنى". "نحن متحمسون لتقديم حلول CSC لأمن النطاقات وحماية العلامة التجارية الرقمية على منصة eRiskHub الخاصة بنا لأنها ستوفر لمستخدمينا طرقًا جديدة لمعالجة المخاطر والتهديدات السيبرانية مثل التصيد الاحتيالي وتسوية البريد الإلكتروني للأعمال وبرامج الفدية".

تتغاضى الغالبية العظمى من الشركات عن وضع أمن النطاق الخاص بها كجزء من خطة أكبر لإدارة المخاطر لأعمالها. بالنسبة للشركات التي تدير علامات تجارية متعددة، مع مئات أو حتى آلاف النطاقات داخل محافظها، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديها اكتشاف سريع وإلغاء تنشيط لنطاقات مشابهة بشكل مربك تقلد العلامات التجارية، بالإضافة إلى أي نطاقات مخترقة أو مسروقة أو نطاقات فرعية قد تكون موجودة.

يقول Mark Calandra، رئيس قسم خدمات العلامات التجارية الرقمية في CSC: "بصفتنا مسجل النطاقات الرائد على مستوى المؤسسات في العالم، يمكننا اكتشاف تهديدات النطاقات، وإساءة استخدام العلامة التجارية عبر الإنترنت ونظام أسماء النطاقات، والاحتيال بسرعة لحماية الشركات من النطاقات الاحتيالية أو المخترقة التي تؤدي إلى هجمات إلكترونية مدمرة". "إن إدراجنا في eRiskHub يخلق رؤية لخدماتنا مباشرة ضمن سير عمل المستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين وضعهم الأمني السيبراني".

ضمن eRiskHub، سيتم تصنيف حلول CSC إلى ثلاث خدمات: حماية العلامة التجارية الرقمية، وخدمات مسجل النطاق، والحماية من الاحتيال. للوصول إلى حلول حماية العلامة التجارية وأمن النطاق قبل الاختراق، قم بزيارة eRiskHub . بالإضافة إلى ذلك، في 12 فبراير في الساعة 11:30 صباحًا، سيتحدث كل من Ihab Shraim، الرئيس التنفيذي للخدمات التكنولوجية الرقمية للعلامة التجارية لشركة CSC، وGwenn Cujdik، من فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية في أمريكا الشمالية ، أمام لجنة مسارات المرونة وأمن المجال: معالجة الأمن السيبراني عند مصدر المشكل . للتواصل مع CSC مباشرة، قم بزيارة cscdbs .

حول CSC

CSC هي المزود الموثوق به لمعلومات الأمن والتهديدات الموجودة في قائمة Forbes Global 2000 وضمن الشركات في قائمة 100 Best Global Brands® مع مجالات التركيز في أمان المجال وإدارته، إلى جانب العلامة التجارية الرقمية والحماية من الاحتيال. نظرًا لأن الشركات العالمية تقوم باستثمارات كبيرة في وضعها الأمني، يمكن لمنصة DomainSecSM الخاصة بنا مساعدتها على فهم الإشراف على الأمن السيبراني الموجود ومساعدتها على تأمين أصولها الرقمية وعلاماتها التجارية عبر الإنترنت.من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المملوكة لشركة CSC، يمكن للشركات تعزيز موقفها الأمني للحماية من نواقل التهديد السيبراني التي تستهدف أصولها عبر الإنترنت وسمعة علامتها التجارية، مما يساعدها على تجنب خسارة الإيرادات المدمرة. توفر CSC أيضًا حماية للعلامة التجارية عبر الإنترنت، وهو مزيج من مراقبة العلامة التجارية عبر الإنترنت وأنشطة التنفيذ، مع رؤية متعددة الأبعاد للتهديدات المختلفة خارج جدار الحماية التي تستهدف مجالات محددة. خدمات الحماية من الاحتيال التي تكافح التصيد الاحتيالي في المراحل المبكرة من الهجوم تدور حول حلولنا. يقع مقرها الرئيس في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 1899، كما تمتلك مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. إن CSC شركة عالمية يمكنها تنفيذ أعمال تجارية أينما يتواجد عملاؤها-وبإمكاننا إنجاز ذلك بتوظيفنا خبراء في كل عمل نقدمه. تفضل بزيارة cscdbs .

حول NetDiligence

تتخصص NetDiligence® في خدمات الاستعداد والاستجابة للمخاطر السيبرانية. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الإنترنت، تعد NetDiligence مزودًا حائزًا على جوائز لبرامج وخدمات مبتكرة لإدارة المخاطر السيبرانية في صناعة التأمين، بما في ذلك تقييمات QuietAudit‏ للمخاطر السيبرانية، وبوابة eRiskHub‏® لإدارة المخاطر السيبرانية، وبرنامج Breach Coach‏® المعتمد، وBreach Plan Connect‏® ، وهو حل مستضاف بشكل آمن مصمم لمساعدة كبار المديرين على تخطيط وتنفيذ استجابة مؤسستهم لحادث إلكتروني، والذي يتضمن أيضًا تطبيقًا مجانيًا للهاتف المحمول للوصول المريح ووسائل الاتصال البديلة في حالة اختراق أنظمة الشركة. تنشر NetDiligence دراسة سنوية للمطالبات السيبرانية وتستضيف تقليديًا مؤتمرات قمة المخاطر السيبرانية في فيلادلفيا وكاليفورنيا وتورونتو وفلوريدا ولندن وبرمودا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة NetDiligence .

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