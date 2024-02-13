تتعاون CSC مع Netdiligence للمساعدة في التخفيف من المخاطر السيبرانية ودعم النظام البيئي للتأمين السيبراني

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت CSC وهي شركة مسجلة للنطاقات على مستوى المؤسسات ورائدة عالميًا في التخفيف من مخاطر أمن النطاقات ونظام أسماء النطاقات (DNS) وتهديدات العلامات التجارية الرقمية، اليوم عن شراكتها مع NetDiligence®، الشركة الرائدة في مجال الاستعداد للمخاطر السيبرانية وحلول الاستجابة لصناعة التأمين السيبراني.بموجب هذه الاتفاقية، أصبحت CSC الآن بائعًا متاحًا لشركات التأمين السيبراني والوسطاء والعملاء على eRiskHub® من NetDiligence ضمن فئة "ما قبل الاختراق" المطورة حديثًا: حماية العلامة التجارية وأمن المجال.
تسمح تقنية CSC المبتكرة لشركات التأمين السيبراني والوسطاء والعملاء على حد سواء بحماية أعمالهم بشكل استباقي من التهديدات السيبرانية وإساءة استخدام العلامة التجارية عبر الإنترنت. يقول Mark Greisiger، رئيس NetDiligence: "باعتبارنا المورد المفضل لقادة التأمين السيبراني، من المهم معالجة فجوات الأمن السيبراني ومساعدة الشركات على إبقاء الخسائر عند الحد الأدنى". "نحن متحمسون لتقديم حلول CSC لأمن النطاقات وحماية العلامة التجارية الرقمية على منصة eRiskHub الخاصة بنا لأنها ستوفر لمستخدمينا طرقًا جديدة لمعالجة المخاطر والتهديدات السيبرانية مثل التصيد الاحتيالي وتسوية البريد الإلكتروني للأعمال وبرامج الفدية".
تتغاضى الغالبية العظمى من الشركات عن وضع أمن النطاق الخاص بها كجزء من خطة أكبر لإدارة المخاطر لأعمالها. بالنسبة للشركات التي تدير علامات تجارية متعددة، مع مئات أو حتى آلاف النطاقات داخل محافظها، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديها اكتشاف سريع وإلغاء تنشيط لنطاقات مشابهة بشكل مربك تقلد العلامات التجارية، بالإضافة إلى أي نطاقات مخترقة أو مسروقة أو نطاقات فرعية قد تكون موجودة.
يقول Mark Calandra، رئيس قسم خدمات العلامات التجارية الرقمية في CSC: "بصفتنا مسجل النطاقات الرائد على مستوى المؤسسات في العالم، يمكننا اكتشاف تهديدات النطاقات، وإساءة استخدام العلامة التجارية عبر الإنترنت ونظام أسماء النطاقات، والاحتيال بسرعة لحماية الشركات من النطاقات الاحتيالية أو المخترقة التي تؤدي إلى هجمات إلكترونية مدمرة". "إن إدراجنا في eRiskHub يخلق رؤية لخدماتنا مباشرة ضمن سير عمل المستخدمين الذين يتطلعون إلى تحسين وضعهم الأمني السيبراني".
ضمن eRiskHub، سيتم تصنيف حلول CSC إلى ثلاث خدمات: حماية العلامة التجارية الرقمية، وخدمات مسجل النطاق، والحماية من الاحتيال. للوصول إلى حلول حماية العلامة التجارية وأمن النطاق قبل الاختراق، قم بزيارة eRiskHub . بالإضافة إلى ذلك، في 12 فبراير في الساعة 11:30 صباحًا، سيتحدث كل من Ihab Shraim، الرئيس التنفيذي للخدمات التكنولوجية الرقمية للعلامة التجارية لشركة CSC، وGwenn Cujdik، من فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية في أمريكا الشمالية ، أمام لجنة مسارات المرونة وأمن المجال: معالجة الأمن السيبراني عند مصدر المشكل . للتواصل مع CSC مباشرة، قم بزيارة cscdbs .
حول CSC
CSC هي المزود الموثوق به لمعلومات الأمن والتهديدات الموجودة في قائمة Forbes Global 2000 وضمن الشركات في قائمة 100 Best Global Brands® مع مجالات التركيز في أمان المجال وإدارته، إلى جانب العلامة التجارية الرقمية والحماية من الاحتيال. نظرًا لأن الشركات العالمية تقوم باستثمارات كبيرة في وضعها الأمني، يمكن لمنصة DomainSecSM الخاصة بنا مساعدتها على فهم الإشراف على الأمن السيبراني الموجود ومساعدتها على تأمين أصولها الرقمية وعلاماتها التجارية عبر الإنترنت.من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المملوكة لشركة CSC، يمكن للشركات تعزيز موقفها الأمني للحماية من نواقل التهديد السيبراني التي تستهدف أصولها عبر الإنترنت وسمعة علامتها التجارية، مما يساعدها على تجنب خسارة الإيرادات المدمرة. توفر CSC أيضًا حماية للعلامة التجارية عبر الإنترنت، وهو مزيج من مراقبة العلامة التجارية عبر الإنترنت وأنشطة التنفيذ، مع رؤية متعددة الأبعاد للتهديدات المختلفة خارج جدار الحماية التي تستهدف مجالات محددة. خدمات الحماية من الاحتيال التي تكافح التصيد الاحتيالي في المراحل المبكرة من الهجوم تدور حول حلولنا. يقع مقرها الرئيس في ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 1899، كما تمتلك مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. إن CSC شركة عالمية يمكنها تنفيذ أعمال تجارية أينما يتواجد عملاؤها-وبإمكاننا إنجاز ذلك بتوظيفنا خبراء في كل عمل نقدمه. تفضل بزيارة cscdbs .
حول NetDiligence
تتخصص NetDiligence® في خدمات الاستعداد والاستجابة للمخاطر السيبرانية. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الإنترنت، تعد NetDiligence مزودًا حائزًا على جوائز لبرامج وخدمات مبتكرة لإدارة المخاطر السيبرانية في صناعة التأمين، بما في ذلك تقييمات QuietAudit للمخاطر السيبرانية، وبوابة eRiskHub® لإدارة المخاطر السيبرانية، وبرنامج Breach Coach® المعتمد، وBreach Plan Connect® ، وهو حل مستضاف بشكل آمن مصمم لمساعدة كبار المديرين على تخطيط وتنفيذ استجابة مؤسستهم لحادث إلكتروني، والذي يتضمن أيضًا تطبيقًا مجانيًا للهاتف المحمول للوصول المريح ووسائل الاتصال البديلة في حالة اختراق أنظمة الشركة. تنشر NetDiligence دراسة سنوية للمطالبات السيبرانية وتستضيف تقليديًا مؤتمرات قمة المخاطر السيبرانية في فيلادلفيا وكاليفورنيا وتورونتو وفلوريدا ولندن وبرمودا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة NetDiligence .
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