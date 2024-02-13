شركة Alphawave Semi تعلن عن تعيين Charlie Roach في منصب مدير قسم الإيرادات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عمدت Alphawave IP Group plc (بورصة لندن: AWE، أو "الشركة" أو "Alphawave Semi")، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات العالية السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم، إلى تعيين Charlie Roach في منصب مدير قسم الإيرادات (CRO).

يعد Charlie مدير مبيعات بارعًا للغاية يتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من 20 عامًا قضاها في شركات مساهمة عامة في مجال أشباه الموصلات واتصالات IP. وقبل انضمامه إلى Alphawave Semi، شغل منصب نائب الرئيس الأول لقسم المبيعات والتسويق المؤسسي العالمي في Inphi، حيث لعب دورًا فاعلاً في مد نفوذ الشركة في أسواق جديدة، مثل مراكز البيانات والشبكات الفائقة الحجم، وحقق نموًا قدره أكثر من 10 أضعاف في الإيرادات وأسعار الأسهم عندما استحوذت شركة Marvell على Inphi. إضافةً إلى ذلك عمل Charlie، قبل Inphi، في IDT (استحوذت عليها شركة Renesas) وAMCC/Applied Micro (استحوذت عليها شركة MACOM).

صرح Charlie Roach قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى فريق الإدارة في Alphawave Semi، إذ يمثل هذا المنصب فرصة شائقة للمساهمة في شركة سريعة النمو ورائدة في مجال اتصالات السيليكون وحلول الحوسبة البالغة الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. كما أنني أتطلع إلى التعاون مع Tony والفريق، وضخ خبراتي التي اكتسبتها من العمل مع شركات الخدمات السحابية الكبيرة وعملاء الشبكات لتعزيز مرحلة النمو التالية بغية إحداث نتيجة ملموسة."

صرح Tony Pialis ، المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي في Alphawave Semi ، قائلاً: "يسعدني الترحيب بالسيد Charlie، مدير المبيعات والتكنولوجيا المتميز في فريق القيادة التنفيذية لدينا، فهو محمّل بسجل إنجازات مذهل في Inphi، حيث أسهم في عقد شراكات قوية وتحقيق انتصارات إستراتيجية مع نمو في الإيرادات بأكثر من 10 أضعاف بين العملاء من شركات الخدمات السحابية الكبيرة. إن خبرته لا تقدر بثمن وانضمامه إلينا يمثل إضافة قيمة في الفترة التي نواصل فيها سعينا للريادة في تقديم حلول الاتصالات وحلول السيليكون الحاسوبية، هادفين إلى تشكيل مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي."

نبذة عن Alphawave Semi

تعد Alphawave Semi شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول الاتصالات وحلول السيليكون الحاسوبية العالية السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم. وفي مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلعب خدمات Alphawave Semi التكنولوجية دورًا محوريًا ألا وهو: تمكين انتقال البيانات بسرعة أكبر وأكثر موثوقية وبأداء أعلى وطاقة أقل. فنحن شركة أشباه موصلات متكاملة رأسيًا، ويستخدم منتجات IP والسيليكون المخصص ومنتجات الاتصالات عملاء عالميون متميزون في مراكز البيانات ومجال الحوسبة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس والمركبات الذاتية القيادة والتخزين. هذا، وقد تأسست الشركة في عام 2017 على يد فريق فني من الخبراء يتمتع بسجل حافل في ترخيص الملكية الفكرية (IP) لأشباه الموصلات، ومهمتنا تتمثل في تعزيز البنية التحتية الحيوية للبيانات في قلب عالمنا الرقمي. للتعرف على مزيد من المعلومات عن Alphawave Semi، الرجاء زيارة: awavesemi .

إن Alphawave Semi وشعار Alphawave Semi هما علامتان تجاريتان لشركة Alphawave IP Group plc. كل الحقوق محفوظة.

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