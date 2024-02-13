شركة Alphawave Semi تعلن عن تعيين Charlie Roach في منصب مدير قسم الإيرادات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عمدت Alphawave IP Group plc (بورصة لندن: AWE، أو "الشركة" أو "Alphawave Semi")، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات العالية السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم، إلى تعيين Charlie Roach في منصب مدير قسم الإيرادات (CRO).
يعد Charlie مدير مبيعات بارعًا للغاية يتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من 20 عامًا قضاها في شركات مساهمة عامة في مجال أشباه الموصلات واتصالات IP. وقبل انضمامه إلى Alphawave Semi، شغل منصب نائب الرئيس الأول لقسم المبيعات والتسويق المؤسسي العالمي في Inphi، حيث لعب دورًا فاعلاً في مد نفوذ الشركة في أسواق جديدة، مثل مراكز البيانات والشبكات الفائقة الحجم، وحقق نموًا قدره أكثر من 10 أضعاف في الإيرادات وأسعار الأسهم عندما استحوذت شركة Marvell على Inphi. إضافةً إلى ذلك عمل Charlie، قبل Inphi، في IDT (استحوذت عليها شركة Renesas) وAMCC/Applied Micro (استحوذت عليها شركة MACOM).
صرح Charlie Roach قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى فريق الإدارة في Alphawave Semi، إذ يمثل هذا المنصب فرصة شائقة للمساهمة في شركة سريعة النمو ورائدة في مجال اتصالات السيليكون وحلول الحوسبة البالغة الأهمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. كما أنني أتطلع إلى التعاون مع Tony والفريق، وضخ خبراتي التي اكتسبتها من العمل مع شركات الخدمات السحابية الكبيرة وعملاء الشبكات لتعزيز مرحلة النمو التالية بغية إحداث نتيجة ملموسة."
صرح Tony Pialis ، المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي في Alphawave Semi ، قائلاً: "يسعدني الترحيب بالسيد Charlie، مدير المبيعات والتكنولوجيا المتميز في فريق القيادة التنفيذية لدينا، فهو محمّل بسجل إنجازات مذهل في Inphi، حيث أسهم في عقد شراكات قوية وتحقيق انتصارات إستراتيجية مع نمو في الإيرادات بأكثر من 10 أضعاف بين العملاء من شركات الخدمات السحابية الكبيرة. إن خبرته لا تقدر بثمن وانضمامه إلينا يمثل إضافة قيمة في الفترة التي نواصل فيها سعينا للريادة في تقديم حلول الاتصالات وحلول السيليكون الحاسوبية، هادفين إلى تشكيل مستقبل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي."
نبذة عن Alphawave Semi
تعد Alphawave Semi شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول الاتصالات وحلول السيليكون الحاسوبية العالية السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم. وفي مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلعب خدمات Alphawave Semi التكنولوجية دورًا محوريًا ألا وهو: تمكين انتقال البيانات بسرعة أكبر وأكثر موثوقية وبأداء أعلى وطاقة أقل. فنحن شركة أشباه موصلات متكاملة رأسيًا، ويستخدم منتجات IP والسيليكون المخصص ومنتجات الاتصالات عملاء عالميون متميزون في مراكز البيانات ومجال الحوسبة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس والمركبات الذاتية القيادة والتخزين. هذا، وقد تأسست الشركة في عام 2017 على يد فريق فني من الخبراء يتمتع بسجل حافل في ترخيص الملكية الفكرية (IP) لأشباه الموصلات، ومهمتنا تتمثل في تعزيز البنية التحتية الحيوية للبيانات في قلب عالمنا الرقمي. للتعرف على مزيد من المعلومات عن Alphawave Semi، الرجاء زيارة: awavesemi .
إن Alphawave Semi وشعار Alphawave Semi هما علامتان تجاريتان لشركة Alphawave IP Group plc. كل الحقوق محفوظة.
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