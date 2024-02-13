شركة Perfect Moment تعلن عن إغلاق الطرح العام الأولي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Perfect Moment Ltd. (المُشار إليها باسم "Perfect Moment") (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية بالرمز: PMNT)، وهي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية، اليوم عن إغلاق طرحها العام الأولي لعدد 1,334,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 6.00 دولارات للسهم الواحد، مقابل إجمالي عائدات يبلغ حوالي 8 ملايين دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة Perfect Moment متعهدي الاكتتاب خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 200,100 سهم إضافي من الأسهم العادية لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت، بسعر الطرح العام الأولي، مخصومًا منه خصم الاكتتاب.

تعتزم الشركة استخدام العائدات لاستيفاء أغراض عامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل وأنشطة المبيعات والتسويق والمسائل العامة والإدارية.

تعمل ThinkEquity و.Laidlaw & Company (UK) Ltd كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح.

تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-1 المتعلق بالأسهم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وتم إعلان نفاذه.



يتم تقديم هذا الطرح فقط من خلال نشرة الاكتتاب. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية من ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004 ومن موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على .

لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية.

نبذة عن شركة Perfect Moment

Perfect Moment هي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية. تقوم Perfect Moment بتصميم الملابس والمنتجات التي تتميز بما تعتقد أنه مزيج لا مثيل له من الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال.

وُلدت فكرة العلامة التجارية Perfect Moment في شامونيكس بفرنسا عام 1984، عندما بدأ المتزلج المحترف وصانع الأفلام الرياضية الخطيرة، Thierry Donard، في تصميم الملابس لفريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. استعان Donard بخبرته في إنشاء تصميمات تتميز بالجودة والأناقة والأداء لتمكين الرياضيين من تحقيق التزلج المثالي أو ركوب الأمواج المثالية: تلك "اللحظة المثالية". تصميماته - التي تجمع بين المواد عالية الأداء والمطبوعات والألوان الجريئة - مستوحاة من فريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. واليوم، تواصل العلامة التجارية الاعتماد على تراثها الغني من الملابس عالية الأداء والتصميمات المميزة. تكمل لوحات الألوان الزاهية والجريئة المستوحاة من الطراز القديم الأقمشة التقنية لتقديم الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال. تعرَّف على المزيد على .

البيانات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية. يمكن تحديد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع" أو "نعتقد" أو "نفكر" أو "يمكن" أو "نقدر" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نسعى" أو "قد" أو "ربما" أو "يخطط" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يستهدف" أو "يهدف" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "يرتقب" أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو تعبيرات أخرى مماثلة، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات. تعتمد البيانات التطلعية على التوقعات الحالية لـ Perfect Moment وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات متأصلة يصعب التنبؤ بها. علاوة على ذلك، تعتمد بعض البيانات التطلعية على افتراضات بشأن الأحداث المستقبلية التي قد لا تكون دقيقة. تم وصف هذه المخاطر والشكوك الأخرى بشكل أكثر تفصيلاً في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل المخاطرة" في نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح العام المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. تم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل Perfect Moment أي مسؤولية لتحديث هذه المعلومات باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.