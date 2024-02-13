شركة Perfect Moment تعلن عن إغلاق الطرح العام الأولي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Perfect Moment Ltd. (المُشار إليها باسم "Perfect Moment") (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية بالرمز: PMNT)، وهي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية، اليوم عن إغلاق طرحها العام الأولي لعدد 1,334,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 6.00 دولارات للسهم الواحد، مقابل إجمالي عائدات يبلغ حوالي 8 ملايين دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح. بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة Perfect Moment متعهدي الاكتتاب خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 200,100 سهم إضافي من الأسهم العادية لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت، بسعر الطرح العام الأولي، مخصومًا منه خصم الاكتتاب.
تعتزم الشركة استخدام العائدات لاستيفاء أغراض عامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل وأنشطة المبيعات والتسويق والمسائل العامة والإدارية.
تعمل ThinkEquity و.Laidlaw & Company (UK) Ltd كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الطرح.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-1 المتعلق بالأسهم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") وتم إعلان نفاذه.
يتم تقديم هذا الطرح فقط من خلال نشرة الاكتتاب. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب النهائية من ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004 ومن موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على .
لا يُشكِّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية.
نبذة عن شركة Perfect Moment
Perfect Moment هي علامة تجارية فاخرة لأسلوب الحياة تجمع بين الموضة والأداء الفني لمجموعاتها من ملابس التزلج والملابس الخارجية وملابس السباحة والملابس الرياضية. تقوم Perfect Moment بتصميم الملابس والمنتجات التي تتميز بما تعتقد أنه مزيج لا مثيل له من الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال.
وُلدت فكرة العلامة التجارية Perfect Moment في شامونيكس بفرنسا عام 1984، عندما بدأ المتزلج المحترف وصانع الأفلام الرياضية الخطيرة، Thierry Donard، في تصميم الملابس لفريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. استعان Donard بخبرته في إنشاء تصميمات تتميز بالجودة والأناقة والأداء لتمكين الرياضيين من تحقيق التزلج المثالي أو ركوب الأمواج المثالية: تلك "اللحظة المثالية". تصميماته - التي تجمع بين المواد عالية الأداء والمطبوعات والألوان الجريئة - مستوحاة من فريقه من المتزلجين وراكبي الأمواج. واليوم، تواصل العلامة التجارية الاعتماد على تراثها الغني من الملابس عالية الأداء والتصميمات المميزة. تكمل لوحات الألوان الزاهية والجريئة المستوحاة من الطراز القديم الأقمشة التقنية لتقديم الموضة والشكل والوظيفة والمرح للنساء والرجال والأطفال. تعرَّف على المزيد على .
البيانات التطلعية
يتضمَّن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية. يمكن تحديد البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع" أو "نعتقد" أو "نفكر" أو "يمكن" أو "نقدر" أو "نتوقع" أو "نعتزم" أو "نسعى" أو "قد" أو "ربما" أو "يخطط" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يستهدف" أو "يهدف" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "يرتقب" أو أساليب النفي لهذه الكلمات أو تعبيرات أخرى مماثلة، على الرغم من أن البيانات التطلعية لا تحتوي جميعها على هذه الكلمات. تعتمد البيانات التطلعية على التوقعات الحالية لـ Perfect Moment وتخضع لشكوك ومخاطر وافتراضات متأصلة يصعب التنبؤ بها. علاوة على ذلك، تعتمد بعض البيانات التطلعية على افتراضات بشأن الأحداث المستقبلية التي قد لا تكون دقيقة. تم وصف هذه المخاطر والشكوك الأخرى بشكل أكثر تفصيلاً في القسم الذي يحمل عنوان "عوامل المخاطرة" في نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح العام المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. تم إصدار البيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا تتحمل Perfect Moment أي مسؤولية لتحديث هذه المعلومات باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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