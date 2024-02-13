علامة HONOR تتعاون معgameloft لتعزيز تجربة الألعاب في الأجهزة القابلة للطي

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا اليوم عن شراكتها مع مطور الألعاب الخبير Gameloft لتحسين تجربة الألعاب على هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. تقدم الشراكة إلى فئة الهواتف الذكية القابلة للطي إصداراً جديداً من اللعبة الشهيرة Asphalt 9: Legends، والتي، لأول مرة، تتكيف بشكل أفضل مع الشاشات الكبيرة على الهواتف الذكية القابلة للطي والظهور العالمي الأول للعبة بدقة أفضل في فئة الهواتف القابلة للطي من خلال 120 إطار في الثانية، مما يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها على عكس أي شيء رأيناه من قبل، كما سيساهم في تطوير النظام البيئي في فئة الهواتف القابلة للطي من خلال الابتكار المتبادل.
لتحسين تجربة الألعاب على هاتف HONOR Magic V2 RSR، أبرمت HONOR شراكة مع Gameloft لتصبح أول شركة في العالم تقدم لعبة Asphalt 9: Legends بمعدل 120 إطار في الثانية على هاتف ذكي قابل للطي. مع 120 إطار في الثانية، يمكن للمتسابقين أينما كانو الاستفادة رسومات أكثر سلاسة وتجربة لعب غامرة في أحدث مواسم السباق Dragon Race وFestive Sparks في Asphalt 9: Legends، مما يجعل اللعب بالسيارات الفارهة تحت أضواء الشمال حقيقة واقعية. يتيح 120 إطار في الثانية أوقات رد فعل أسرع للّاعبين المنافسين الذين يحبون الأعمال المثيرة وتحقيق السرعة القصوى والجري والتسابق وتجاوز المنافسين في شوارع المدن المختلفة المُعدّة افتراضياً في جميع أنحاء العالم.
تُمثل تجربة الألعاب الغامرة والجديدة كلياً على الشاشة الكبيرة على التقدم الملحوظ من قِبل HONOR في رحلتها لخلق نظام بيئي مفيد للجميع، مما يعزز من مكانتها بقوة في طليعة العلامات التجارية التي قامت بالدمج بين الأجهزة القابلة للطي وأحدث الاتجاهات السائدة. يعد تكيف لعبة Asphalt 9: Legends على هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR مثالاً على الابتكار متعدد المزايا ومثالًا على انفتاح العلامتين وتعاونهما لقيادة الشركتين في عالم ألعاب الهواتف الذكية القابلة للطي. يوفر نجاح هذه الشراكة لمحة عن المشهد المستقبلي لتكيف النظام البيئي للبرامج القابلة للطي.
سيتم إطلاق لعبة Asphalt 9: Legends المحسنة على Google Play لجهاز HONOR Magic V2 وPORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR في فبراير 2024. وسيستمتع جميع مستخدمي سلسلة HONOR Magic V2 بتجربة الألعاب الغامرة والمحدثة على هاتف قابل للطي المرة الأولى.
MENAFN13022024004146001356ID1107845112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.