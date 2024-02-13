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علامة HONOR تتعاون معgameloft لتعزيز تجربة الألعاب في الأجهزة القابلة للطي

2/13/2024 4:25:07 AM
(MENAFN- AETOSWire)

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا اليوم عن شراكتها مع مطور الألعاب الخبير Gameloft لتحسين تجربة الألعاب على هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. تقدم الشراكة إلى فئة الهواتف الذكية القابلة للطي إصداراً جديداً من اللعبة الشهيرة Asphalt 9: Legends، والتي، لأول مرة، تتكيف بشكل أفضل مع الشاشات الكبيرة على الهواتف الذكية القابلة للطي والظهور العالمي الأول للعبة بدقة أفضل في فئة الهواتف القابلة للطي من خلال 120 إطار في الثانية، مما يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها على عكس أي شيء رأيناه من قبل، كما سيساهم في تطوير النظام البيئي في فئة الهواتف القابلة للطي من خلال الابتكار المتبادل.

لتحسين تجربة الألعاب على هاتف HONOR Magic V2 RSR، أبرمت HONOR شراكة مع Gameloft لتصبح أول شركة في العالم تقدم لعبة Asphalt 9: Legends بمعدل 120 إطار في الثانية على هاتف ذكي قابل للطي. مع 120 إطار في الثانية، يمكن للمتسابقين أينما كانو الاستفادة رسومات أكثر سلاسة وتجربة لعب غامرة في أحدث مواسم السباق Dragon Race وFestive Sparks في Asphalt 9: Legends، مما يجعل اللعب بالسيارات الفارهة تحت أضواء الشمال حقيقة واقعية. يتيح 120 إطار في الثانية أوقات رد فعل أسرع للّاعبين المنافسين الذين يحبون الأعمال المثيرة وتحقيق السرعة القصوى والجري والتسابق وتجاوز المنافسين في شوارع المدن المختلفة المُعدّة افتراضياً في جميع أنحاء العالم.

تُمثل تجربة الألعاب الغامرة والجديدة كلياً على الشاشة الكبيرة على التقدم الملحوظ من قِبل HONOR في رحلتها لخلق نظام بيئي مفيد للجميع، مما يعزز من مكانتها بقوة في طليعة العلامات التجارية التي قامت بالدمج بين الأجهزة القابلة للطي وأحدث الاتجاهات السائدة. يعد تكيف لعبة Asphalt 9: Legends على هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR مثالاً على الابتكار متعدد المزايا ومثالًا على انفتاح العلامتين وتعاونهما لقيادة الشركتين في عالم ألعاب الهواتف الذكية القابلة للطي. يوفر نجاح هذه الشراكة لمحة عن المشهد المستقبلي لتكيف النظام البيئي للبرامج القابلة للطي.

سيتم إطلاق لعبة Asphalt 9: Legends المحسنة على Google Play لجهاز HONOR Magic V2 وPORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR في فبراير 2024. وسيستمتع جميع مستخدمي سلسلة HONOR Magic V2 بتجربة الألعاب الغامرة والمحدثة على هاتف قابل للطي المرة الأولى.


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