10 سنوات أو مليون كيلومتر فترة ضمان لسيارات Tank

(MENAFN
- Al Watan) في خطوة تعكس ثقتها في ما تقدمه من سيارات عالية الجودة لعملائها، أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تمديد الضمان لجميع سيارات ((Tank)) موديلات 2024 ليصبح 10 سنوات أو مليون كيلومتر أيهما أسبق مع تطبيق الشروط والأحكام. ويعزز هذا الضمان الفريد من نوعه ثقة العملاء في سيارات ((Tank)) الرائعة وقدرتها على تلبية كافة الاحتياجات.
وسيارات ((Tank)) هي واحدة من العلامات التجارية لشركة جريت وول موتور المحدودة (GWM) التي تم طرحها في السوق السعودي في عام 2021، ويتوفر منها حالياً طرازان؛ وهما Tank 300 وTank 500.
وتمتاز سيارة ((Tank 300)) الشبابية بناقل حركة ألماني من شركة ((ZF)) من 8 سرعات. كما تأتي بقفلين تفاضليين (2 Diff Locks) للتغلب على مختلف التضاريس. مزودة بـ8 مكبرات صوت محيطية من العلامة التجارية ((انفينيتي))، ومزودة بتقنية ((Apple CarPlay))، ومقاعد من جلد النابا الطبيعي.
فيما تتوفر سيارة ((Tank 500)) بثلاثة صفوف للركاب مع هيكل صلب، ومن أبرز خصائصها أن عمقها المائي يصل إلى 800مم، وقدرة على صعود المنحدرات، مع قفلين تفاضيليين، وغيرها من المواصفات العديدة الخاصة بالقيادة على الطرقات الصعبة. ولراحة وهدوء أكثر، تأتي السيارة بزجاج مزدوج الطبقات لعزل صوتي فائق يعطي تجربة قيادة أفضل.
وعلى الرغم من أن سيارات ((Tank)) تعد جديدة على السوق السعودي، فإنها حققت نتائج مميزة ونجحت في كسب إعجاب ورضا كل من اقتناها أو جرّب قيادتها. ومن منطلق ثقة الشركة الكبيرة في سيارات ((Tank)) تم تمديد الضمان على هذه السيارات لتعكس من خلاله الثقة في ما تقدمه لعملائها، ولتعزيز تجربتهم وزيادة رضاهم.
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