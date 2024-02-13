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10 سنوات أو مليون كيلومتر فترة ضمان لسيارات Tank

2/13/2024 4:23:11 AM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تعكس ثقتها في ما تقدمه من سيارات عالية الجودة لعملائها، أعلنت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تمديد الضمان لجميع سيارات ((Tank)) موديلات 2024 ليصبح 10 سنوات أو مليون كيلومتر أيهما أسبق مع تطبيق الشروط والأحكام. ويعزز هذا الضمان الفريد من نوعه ثقة العملاء في سيارات ((Tank)) الرائعة وقدرتها على تلبية كافة الاحتياجات.
وسيارات ((Tank)) هي واحدة من العلامات التجارية لشركة جريت وول موتور المحدودة (GWM) التي تم طرحها في السوق السعودي في عام 2021، ويتوفر منها حالياً طرازان؛ وهما Tank 300 وTank 500.
وتمتاز سيارة ((Tank 300)) الشبابية بناقل حركة ألماني من شركة ((ZF)) من 8 سرعات. كما تأتي بقفلين تفاضليين (2 Diff Locks) للتغلب على مختلف التضاريس. مزودة بـ8 مكبرات صوت محيطية من العلامة التجارية ((انفينيتي))، ومزودة بتقنية ((Apple CarPlay))، ومقاعد من جلد النابا الطبيعي.
فيما تتوفر سيارة ((Tank 500)) بثلاثة صفوف للركاب مع هيكل صلب، ومن أبرز خصائصها أن عمقها المائي يصل إلى 800مم، وقدرة على صعود المنحدرات، مع قفلين تفاضيليين، وغيرها من المواصفات العديدة الخاصة بالقيادة على الطرقات الصعبة. ولراحة وهدوء أكثر، تأتي السيارة بزجاج مزدوج الطبقات لعزل صوتي فائق يعطي تجربة قيادة أفضل.
وعلى الرغم من أن سيارات ((Tank)) تعد جديدة على السوق السعودي، فإنها حققت نتائج مميزة ونجحت في كسب إعجاب ورضا كل من اقتناها أو جرّب قيادتها. ومن منطلق ثقة الشركة الكبيرة في سيارات ((Tank)) تم تمديد الضمان على هذه السيارات لتعكس من خلاله الثقة في ما تقدمه لعملائها، ولتعزيز تجربتهم وزيادة رضاهم.

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