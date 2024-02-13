فريق ريال مدريد ينجو من حادث سير بألمانيا

MENAFN - Al Watan) تعرضت حافلة تُقلّ فريق ريال مدريد لحادث في ألمانيا بعدما اصطدمت بها سيارة بيضاء اللون لمشجع كان يصورها أثناء توجه الفريق لمقر إقامة البعثة استعدادا لمواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وبسبب الإضراب في مطار لايبزيغ الألماني، اضطر فريق ريال مدريد لإعادة جدولة رحلته تجنبا للإغلاق الذي كان سيمنعه من الالتزام بجدوله الزمني لمباراته في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فبدلا من الرحلة المباشرة إلى لايبزيغ، هبطت طائرة ريال مدريد في إرفورت في صباح الاثنين.

ومن هناك استقل الفريق الحافلة لأكثر من 160 كيلومترا كادت أن تنتهي بمأساة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لحسن الحظ، لم تشعر بعثة الفريق بالاصطدام وتمكنوا من مواصلة رحلتهم دون أي مشاكل.