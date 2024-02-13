فريق ريال مدريد ينجو من حادث سير بألمانيا

(MENAFN
- Al Watan) تعرضت حافلة تُقلّ فريق ريال مدريد لحادث في ألمانيا بعدما اصطدمت بها سيارة بيضاء اللون لمشجع كان يصورها أثناء توجه الفريق لمقر إقامة البعثة استعدادا لمواجهة لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.
وبسبب الإضراب في مطار لايبزيغ الألماني، اضطر فريق ريال مدريد لإعادة جدولة رحلته تجنبا للإغلاق الذي كان سيمنعه من الالتزام بجدوله الزمني لمباراته في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
فبدلا من الرحلة المباشرة إلى لايبزيغ، هبطت طائرة ريال مدريد في إرفورت في صباح الاثنين.
ومن هناك استقل الفريق الحافلة لأكثر من 160 كيلومترا كادت أن تنتهي بمأساة.
وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لحسن الحظ، لم تشعر بعثة الفريق بالاصطدام وتمكنوا من مواصلة رحلتهم دون أي مشاكل.
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