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بدء العمل بمخالفات محطات الوقود بالعاصمة المقدسة

2/13/2024 4:23:10 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بمختلف مجموعات جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث، الذي اعتمدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان مؤخرًا؛ بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة وسلامة المنشآت، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وتوفير البيئة المناسبة ورفع معدلات الامتثال.
وأوضحت الأمانة، أن جدول الجزاءات المحدث قد شمل 9 مجموعات من المخالفات البلدية، فيما شملت المجموعة الخاصة بمخالفات محطات الوقود إدراج 30 نوعًا من المخالفات، تصل قيمة الغرامة في بعضها إلى 10.000 ريال، وذلك حسب تصنيف الأمانات والبلديات، في حين قد يتوجب إغلاق المحطة في بعض أنواع المخالفات الواردة في الجدول، موضحة على الصعيد ذاته بأن قد تم إدراج غرامة قيمتها 10,000 ريال مع إغلاق المحطة في حال تشغيلها دون الحصول على رخصة التجارة بالمنتجات البترولية، وكذلك في حال عرض أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة أو مخلوط بمنتجات بترولية أو غير بترولية أخرى، كما تضمن الجدول إدراج غرامة قيمتها 5000 ريال في حال عدم تشغيل التموينات أو مراكز الخدمة حسب الفئة أو عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت، إلى جانب عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة، وعدم توفير محل قهوه أو مطعم في المحطة أو محل بيع وإصلاح إطارات.
وأكدت الأمانة أن المخالفات قد تتضاعف عند التكرار مع ضرورة تصحيح المخالفة، مشددة في الوقت ذاته على الجميع بضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

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