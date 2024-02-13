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ستاندرد تشارترد: أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الصيني هي انعدام الثقة

2/13/2024 4:23:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يرى“بيل وينترز” الرئيس التنفيذي لدى مصرف“ستاندرد تشارترد”، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الصيني هي انعدام الثقة، في الوقت الذي يمر بمرحلة انتقالية هامة مع تزايد المخاوف بشأن أزمة القطاع العقاري المستمرة.

وقال“وينترز” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” الإثنين على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن المستثمرين الخارجيين يفتقرون إلى الثقة في الصين، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدخرين المحليين.

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وأضاف أنه يعتقد مرور الصين بمرحلة انتقالية كبيرة من النظام الاقتصادي القديم إلى نظام حديث في الوقت الراهن، وأن الاقتصاد الصيني مزدهر، ويحقق معدلات نمو تفوق مستوى 10% في كل شيء يتعلق بالسيارات الكهربائية، وسلسلة التوريد بكاملها، والتمويل المستدام، والقضايا المتعلقة بالاستدامة.

وأشار“وينترز” إلى أن كل مجتمع يمر بتحول اقتصادي كبير يواجه قدراً ما من الاضطرابات والآلام المتزايدة، موضحاً أن الصين تحاول إدارة هذا التحول دون تعطيل النظام المالي، وهو ما لم يتمكن الغرب من تحقيقه مطلقاً.


المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107845098

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