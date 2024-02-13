ستاندرد تشارترد: أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الصيني هي انعدام الثقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى“بيل وينترز” الرئيس التنفيذي لدى مصرف“ستاندرد تشارترد”، أن المشكلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الصيني هي انعدام الثقة، في الوقت الذي يمر بمرحلة انتقالية هامة مع تزايد المخاوف بشأن أزمة القطاع العقاري المستمرة.
وقال“وينترز” في تصريح لشبكة“سي إن بي سي” الإثنين على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن المستثمرين الخارجيين يفتقرون إلى الثقة في الصين، وكذلك هو الحال بالنسبة للمدخرين المحليين.
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وأضاف أنه يعتقد مرور الصين بمرحلة انتقالية كبيرة من النظام الاقتصادي القديم إلى نظام حديث في الوقت الراهن، وأن الاقتصاد الصيني مزدهر، ويحقق معدلات نمو تفوق مستوى 10% في كل شيء يتعلق بالسيارات الكهربائية، وسلسلة التوريد بكاملها، والتمويل المستدام، والقضايا المتعلقة بالاستدامة.
وأشار“وينترز” إلى أن كل مجتمع يمر بتحول اقتصادي كبير يواجه قدراً ما من الاضطرابات والآلام المتزايدة، موضحاً أن الصين تحاول إدارة هذا التحول دون تعطيل النظام المالي، وهو ما لم يتمكن الغرب من تحقيقه مطلقاً.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107845098
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