الحكومة تستهدف 6.5 مليار دولار عوائد من الطروحات الحكومية بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد معيط وزير المالية، إن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2024.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة ((المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة)) بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، أن برنامج ((الطروحات الحكومية)) يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ((الرخصة الذهبية)) التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.

موضوعاتالأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في“العاشر” “مدينة مصر” تتعاقد مع“المراكبي للصلب” على توريد حديد منتج بأقل انبعاثات كربونية وزير المالية: 530 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بـ2023-2024

وأكد أن الحكومة المصرية تتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكنها من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، من خلال إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.

وتابع:“حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة”.