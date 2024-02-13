واردات آسيا من الفحم الحراري تنخفض دون ذروة ارتفاعها مع هدوء الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الواردات الآسيوية من الفحم الحراري المنقول بحراً خلال يناير، لتنخفض دون ذروة ارتفاعها المسجلة في ديسمبر مع تقلص الطلب في فصل الشتاء، خاصة في كل من الصين والهند.

وحسب بيانات جمعها محللو أسواق السلع لدى“كبلر”، تراجعت واردات آسيا من الفحم إلى 77.65 مليون طن متري في يناير، أو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في ديسمبر عند 81.8 مليون طن متري.

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ورغم هذا الانخفاض، تظل واردات آسيا من الفحم الحراري في يناير عند رابع أعلى مستوى شهري على الإطلاق، في حين تراجعت واردات الصين إلى 27.92 مليون طن من ذروة ارتفاعها في ديسمبر عند 31.59 مليون طن، لكنها تظل أعلى بنسبة 34% مقارنة بواردات يناير 2023.

وانخفضت واردات الهند من الفحم للشهر الثالث على التوالي في يناير، لتبلغ 13.42 مليون طن متري، وتسجل أدنى مستوى لها منذ أغسطس.





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