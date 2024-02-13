واردات آسيا من الفحم الحراري تنخفض دون ذروة ارتفاعها مع هدوء الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الواردات الآسيوية من الفحم الحراري المنقول بحراً خلال يناير، لتنخفض دون ذروة ارتفاعها المسجلة في ديسمبر مع تقلص الطلب في فصل الشتاء، خاصة في كل من الصين والهند.
وحسب بيانات جمعها محللو أسواق السلع لدى“كبلر”، تراجعت واردات آسيا من الفحم إلى 77.65 مليون طن متري في يناير، أو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في ديسمبر عند 81.8 مليون طن متري.
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ورغم هذا الانخفاض، تظل واردات آسيا من الفحم الحراري في يناير عند رابع أعلى مستوى شهري على الإطلاق، في حين تراجعت واردات الصين إلى 27.92 مليون طن من ذروة ارتفاعها في ديسمبر عند 31.59 مليون طن، لكنها تظل أعلى بنسبة 34% مقارنة بواردات يناير 2023.
وانخفضت واردات الهند من الفحم للشهر الثالث على التوالي في يناير، لتبلغ 13.42 مليون طن متري، وتسجل أدنى مستوى لها منذ أغسطس.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107845096
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