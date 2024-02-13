8.8 تريليون يوان حجم محفظة قروض بنك التنمية الزراعية الصيني بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال بنك التنمية الزراعية الصيني، إنه أصدر قروضا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.78 تريليون يوان (391.35 مليار دولار) في البلاد خلال عام 2023.
وأضاف البنك أنه بنهاية عام 2023، بلغ رصيد القروض 8.79 تريليون يوان.
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وسجل إجمالي أصول البنك رقما تاريخيا يبلغ 10 تريليونات يوان بنهاية العام الماضي.
وذكر البنك أنه سيواصل خلال العام الجاري الالتزام بهدفه الأساسي المتمثل في خدمة الاقتصاد الحقيقي، والعمل بجد للمساعدة في تعزيز النهوض الريفي الشامل.
تأسس البنك عام 1994، وهو بنك السياسات الزراعية الوحيد في الصين الذي يخضع لقيادة مباشرة من قبل مجلس الدولة.
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