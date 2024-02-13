8.8 تريليون يوان حجم محفظة قروض بنك التنمية الزراعية الصيني بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال بنك التنمية الزراعية الصيني، إنه أصدر قروضا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.78 تريليون يوان (391.35 مليار دولار) في البلاد خلال عام 2023.

وأضاف البنك أنه بنهاية عام 2023، بلغ رصيد القروض 8.79 تريليون يوان.

موضوعاتتركيا تنجح في تضييق عجز الحساب الجاري مع تحول سياساتها الاقتصادية مفاوضات لإنشاء جسر للطاقة بين روسيا وجنوب القوقاز وإيران ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها في 2024

وسجل إجمالي أصول البنك رقما تاريخيا يبلغ 10 تريليونات يوان بنهاية العام الماضي.

وذكر البنك أنه سيواصل خلال العام الجاري الالتزام بهدفه الأساسي المتمثل في خدمة الاقتصاد الحقيقي، والعمل بجد للمساعدة في تعزيز النهوض الريفي الشامل.

تأسس البنك عام 1994، وهو بنك السياسات الزراعية الوحيد في الصين الذي يخضع لقيادة مباشرة من قبل مجلس الدولة.