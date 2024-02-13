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8.8 تريليون يوان حجم محفظة قروض بنك التنمية الزراعية الصيني بنهاية 2023

2/13/2024 4:23:01 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال بنك التنمية الزراعية الصيني، إنه أصدر قروضا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.78 تريليون يوان (391.35 مليار دولار) في البلاد خلال عام 2023.

وأضاف البنك أنه بنهاية عام 2023، بلغ رصيد القروض 8.79 تريليون يوان.

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وسجل إجمالي أصول البنك رقما تاريخيا يبلغ 10 تريليونات يوان بنهاية العام الماضي.

وذكر البنك أنه سيواصل خلال العام الجاري الالتزام بهدفه الأساسي المتمثل في خدمة الاقتصاد الحقيقي، والعمل بجد للمساعدة في تعزيز النهوض الريفي الشامل.

تأسس البنك عام 1994، وهو بنك السياسات الزراعية الوحيد في الصين الذي يخضع لقيادة مباشرة من قبل مجلس الدولة.

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