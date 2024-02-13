اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـبنك قناة السويس

MENAFN - Al-Borsa News) قرر بنك قناة السويس ، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة اليوم 13 فبراير.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.0869 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من غدًا 14 فبراير، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

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وكانت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، وافقت على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.

والزيادة ستتم باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.

وبذلك يصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).

وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 84.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.36 مليار جنيه، مقارنة بربح 734.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.84 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت وافقت لجنة القيد، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.

وستتم الزيادة بإصدار عدد 100 مليون سهم (بواقع 0.27 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) والقيمة الاسمية 10جنيه للسهم الواحد، والزيادة ممولة من توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 2022..

وقالت البورصة إن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.27 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول 11 أكتوبر.

وتقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر كما يلي: 460 مليون سهم.

وتقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه عبر إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلاً من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.

وأوضح البنك أن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).

وذكر البنك أن البنك المركزي المصري، وافق على ترشيح صالح عبدالله محمد بندي (ليبي الجنسية) عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي.

كما وافق المركزي على ترشيح أحمد عمر إيهاب أحمد خليفة طنطاوي عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولة.

ووافق المركزي على ترشيخ عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولي.

ارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 134.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 628 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2022.

وصعدت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة لتصل 4.49 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.