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شركات التعهيد الصينية تبرم عقودا بـ404 مليارات دولار خلال 2023

2/13/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شهدت صناعة تعهيد الخدمات في الصين توسعا مطردا في العام الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.

ووقعت الشركات الصينية عقودا لتعهيد الخدمات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.87 تريليون يوان (404 مليارات دولار) في عام 2023، بزيادة 17.6% على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

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وبلغت قيمة العقود المنفذة نحو 1.96 تريليون يوان، بزيادة 18.6% على أساس سنوي.

ومن الإجمالي، ارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات في الخارج بنسبة 12.9% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 1.49 تريليون يوان.

يشير مصطلح التعهيد إلى توظيف طرف ثالث لإنتاج السلع أو تنفيذ الخدمات بدلا من الاستعانة بموظفين من داخل الشركة.

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