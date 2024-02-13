شركات التعهيد الصينية تبرم عقودا بـ404 مليارات دولار خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت صناعة تعهيد الخدمات في الصين توسعا مطردا في العام الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.
ووقعت الشركات الصينية عقودا لتعهيد الخدمات بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.87 تريليون يوان (404 مليارات دولار) في عام 2023، بزيادة 17.6% على أساس سنوي، وفقا للبيانات.
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وبلغت قيمة العقود المنفذة نحو 1.96 تريليون يوان، بزيادة 18.6% على أساس سنوي.
ومن الإجمالي، ارتفعت قيمة عقود تعهيد الخدمات في الخارج بنسبة 12.9% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 1.49 تريليون يوان.
يشير مصطلح التعهيد إلى توظيف طرف ثالث لإنتاج السلع أو تنفيذ الخدمات بدلا من الاستعانة بموظفين من داخل الشركة.
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