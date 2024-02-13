اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالقناة للتوكيلات

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال شركة القناة للتوكيلات الملاحي من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع سهم مجاني لكل سهمين، مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين بدءاً من غدًا الأربعاء.

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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وتأتي الزيادة بقيمة 100 مليون جنيه خصمًا من حساب الاحتياطي القانوني للشركة، بواقع سهم مجاني مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين.

وتراجعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 79% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 14 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.39 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 27.7 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى عدم إدراج العائد المحقق على الاستثمارات لشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حول زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2023.

كما يتضمن أيضاً تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض القناة للتوكيلات الملاحية.

وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على إضافة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة المناطق اللوجستية والساحات منفرداً أو بالاشتراك مع الغير والتخزين للغير.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع توزيع سهم مجاني لكل سهمين خصماً من حساب الاحتياطيات.

ووقعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر وتحالف شركتي القناة للتوكيلات والسويس للشحن والتفريغ بإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا.

وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن أن يكون 80% من صافي الإيراد للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، و20% من صافي الإيراد لتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية وشركة السويس للشحن والتفريغ“شركة القناة للتوكيلات 70%، شركة السويس للشحن والتفريغ 30% من صافي الإيراد.

وأشارت، إلى أن فترة التعاقد تكون كالتالي: الساحة 24 ألف متر مربع لمدة 7 سنوات، والساحة 5100 متر مربع لمدة 5 سنوات.

وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على مقترح زيارة رأسمال الشركة من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع سهم لكل سهمين.

وأضافت الشركة، إنه جاري اعتماد تقرير الإفصاح مادة 48 في أقرب مجلس قادم.

تضاعفت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتصل 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، مقارنة بربح 179.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 81.3 مليون جنيه مقابل 74.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، على الموازنة التقديرية للشركة لعام 2023-2024.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات للنشاط الأساسي 75 مليون جنيه، وصافي ربح 260 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية على الموازنة الاستثمارية المقترحة في حدود مبلغ 8.5 مليون جنيه.