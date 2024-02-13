اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـالقناة للتوكيلات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينتهي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال شركة القناة للتوكيلات الملاحي من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بواقع سهم مجاني لكل سهمين، مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين بدءاً من غدًا الأربعاء.
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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.
وتأتي الزيادة بقيمة 100 مليون جنيه خصمًا من حساب الاحتياطي القانوني للشركة، بواقع سهم مجاني مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين.
وتراجعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 79% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 14 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.39 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 27.7 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى عدم إدراج العائد المحقق على الاستثمارات لشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حول زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2023.
كما يتضمن أيضاً تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض القناة للتوكيلات الملاحية.
وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على إضافة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة المناطق اللوجستية والساحات منفرداً أو بالاشتراك مع الغير والتخزين للغير.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع توزيع سهم مجاني لكل سهمين خصماً من حساب الاحتياطيات.
ووقعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عقد مع هيئة موانئ البحر الأحمر وتحالف شركتي القناة للتوكيلات والسويس للشحن والتفريغ بإدارة وتشغيل عدد 2 ساحة لتخزين البضائع بميناء سفاجا.
وأوضحت الشركة أن العقد يتضمن أن يكون 80% من صافي الإيراد للهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر، و20% من صافي الإيراد لتحالف شركتي القناة للتوكيلات الملاحية وشركة السويس للشحن والتفريغ“شركة القناة للتوكيلات 70%، شركة السويس للشحن والتفريغ 30% من صافي الإيراد.
وأشارت، إلى أن فترة التعاقد تكون كالتالي: الساحة 24 ألف متر مربع لمدة 7 سنوات، والساحة 5100 متر مربع لمدة 5 سنوات.
وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على مقترح زيارة رأسمال الشركة من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع سهم لكل سهمين.
وأضافت الشركة، إنه جاري اعتماد تقرير الإفصاح مادة 48 في أقرب مجلس قادم.
تضاعفت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية لتصل 364.9 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، مقارنة بربح 179.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 81.3 مليون جنيه مقابل 74.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، على الموازنة التقديرية للشركة لعام 2023-2024.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات للنشاط الأساسي 75 مليون جنيه، وصافي ربح 260 مليون جنيه.
ووافقت الجمعية على الموازنة الاستثمارية المقترحة في حدود مبلغ 8.5 مليون جنيه.
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