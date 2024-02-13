77.7 مليار دولار قروض بنك التنمية الصيني لدعم الصناعة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر بنك التنمية الصيني، قروضا بقيمة 551.8 مليار يوان (77.68 مليار دولار) العام الماضي، لدعم التصنيع المتقدم والصناعات الناشئة ذات الأهمية الإستراتيجية في البلاد.
واستُخدمت هذه الأموال بشكل أساسي لدعم تطوير الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والمعدات الراقية والمواد الجديدة، ومركبات الطاقة الجديدة والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، والطب الحيوي وغير ذلك، وفقا للبنك.
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وقال بنك التنمية الصيني، إنه وفر أموالا متوسطة وطويلة الأجل للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الرئيسية فضلا عن التكنولوجيات الأساسية الرائدة، وساعد في تعزيز السلاسل الصناعية عبر خدمات مالية متعددة مثل القروض والاستثمارات والسندات.
وسهل أيضا تنفيذ عدد من مشروعات التصنيع الرئيسية من خلال صندوق يركز على تحويل القطاع وترقيته وتديره إحدى الشركات التابعة له.
وقال البنك إنه حتى نهاية عام 2023، قدم الصندوق 27.3 مليار يوان لتمويل 76 مشروعا يغطي السلاسل الصناعية لقطاعات مثل البرمجيات الأساسية والمواد الإلكترونية والإنترنت الصناعي والشبكة الذكية.
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