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77.7 مليار دولار قروض بنك التنمية الصيني لدعم الصناعة في 2023

2/13/2024 4:23:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر بنك التنمية الصيني، قروضا بقيمة 551.8 مليار يوان (77.68 مليار دولار) العام الماضي، لدعم التصنيع المتقدم والصناعات الناشئة ذات الأهمية الإستراتيجية في البلاد.

واستُخدمت هذه الأموال بشكل أساسي لدعم تطوير الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والمعدات الراقية والمواد الجديدة، ومركبات الطاقة الجديدة والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، والطب الحيوي وغير ذلك، وفقا للبنك.

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وقال بنك التنمية الصيني، إنه وفر أموالا متوسطة وطويلة الأجل للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الرئيسية فضلا عن التكنولوجيات الأساسية الرائدة، وساعد في تعزيز السلاسل الصناعية عبر خدمات مالية متعددة مثل القروض والاستثمارات والسندات.

وسهل أيضا تنفيذ عدد من مشروعات التصنيع الرئيسية من خلال صندوق يركز على تحويل القطاع وترقيته وتديره إحدى الشركات التابعة له.

وقال البنك إنه حتى نهاية عام 2023، قدم الصندوق 27.3 مليار يوان لتمويل 76 مشروعا يغطي السلاسل الصناعية لقطاعات مثل البرمجيات الأساسية والمواد الإلكترونية والإنترنت الصناعي والشبكة الذكية.

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