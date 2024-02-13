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بنك المؤسسة المصرفية يربح 31.1 مليون دولار خلال 2023

2/13/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية بنسبة 3% خلال العام الماضي، لتصل 31.1 مليون دولار، مقارنة بربح 30.1 مليون دولار خلال عام 2022.

وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل 404.03 مليون دولار، مقابل 379.7 مليون دولار في 2022.

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وكانت ارتفعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 16 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 184.6 مليون دولار، مقابل 197.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال الستة أشهر بنسبة 12% ليصل إلى 8.951 مليون دولار، مقابل 7.976 مليون دولار بالنصف المقارن من 2022.

وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5% لتصل إلى 197.798 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 209.186 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 131.382 مليون دولار مقابل 146.830 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الأسبق.

وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 66.416 مليون دولار مقابل 62.356 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.60 دولار مقابل 0.53 دولار بالفترة المقارنة.

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