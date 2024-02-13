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تراجع طفيف للأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات البطالة في بريطانيا

2/13/2024 4:22:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل.

هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% إلى 486 نقطة، وعمّق من خسائره انخفاض أسهم التكنولوجيا 1.3%.

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واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7580 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.28% إلى 16988 نقطة، فيما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 7681 نقطة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم، انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% في الربع الرابع، بعد أن بلغ 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، في حين ارتفعت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، لتسجل أدنى وتيرة للنمو في أكثر من عام.

وقال“جيك فيني” في بريد إلكتروني لشبكة“سي إن بي سي”، إن مصدر القلق المستمر بالنسبة لبنك انجلترا سوف يكون عدم هدوء زخم سوق العمل بالدرجة الكافية لإعادة التضخم للمستوى المستهدف عند 2%، وإن هذا سيظل العائق الرئيسي أمام توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة في مايو.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة الشهرية لمؤشر“زد إي دابليو” لثقة الأعمال في منطقة اليورو، مع توقعات انخفاضه إلى 20.1 نقطة من 22.7 نقطة في القراءة السابقة.


المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107845088

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