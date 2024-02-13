تراجع طفيف للأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات البطالة في بريطانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية الأسهم الأوروبية بصورة طفيفة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات رسمية أظهرت انخفاض معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل.
هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.15% إلى 486 نقطة، وعمّق من خسائره انخفاض أسهم التكنولوجيا 1.3%.
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واستقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7580 نقطة، وانخفض“داكس” الألماني بنسبة 0.28% إلى 16988 نقطة، فيما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 7681 نقطة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم، انخفاض معدل البطالة إلى 3.8% في الربع الرابع، بعد أن بلغ 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، في حين ارتفعت الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، لتسجل أدنى وتيرة للنمو في أكثر من عام.
وقال“جيك فيني” في بريد إلكتروني لشبكة“سي إن بي سي”، إن مصدر القلق المستمر بالنسبة لبنك انجلترا سوف يكون عدم هدوء زخم سوق العمل بالدرجة الكافية لإعادة التضخم للمستوى المستهدف عند 2%، وإن هذا سيظل العائق الرئيسي أمام توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة في مايو.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور القراءة الشهرية لمؤشر“زد إي دابليو” لثقة الأعمال في منطقة اليورو، مع توقعات انخفاضه إلى 20.1 نقطة من 22.7 نقطة في القراءة السابقة.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107845088
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