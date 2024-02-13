مدينة مصر تتعاقد مع المراكبي للصلب على توريد حديد منتج بأقل انبعاثات كربونية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مذكرة تفاهم مع شركة المراكبي للصلب، تتضمن توريد حديد التسليح المنتج بأقل انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات في مواقع البناء.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تأتي تماشيًا مع جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في صناعة البناء والتشييد.

موضوعاتالأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في“العاشر” مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود 0.35% في المستهل بنك“الشركة المصرفية” يقترح توزيع 16.5 مليون دولار على المساهمين

وأشارت إلى أن“المراكبي للصلب” تنتج حديد التسليح ولفائف الأسلاك بأقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر والمنطقة العربية وشمال أفريقيا.

وحققت شركة“مدينة مصر” للتطوير العقاري، مبيعات تعاقدية بقيمة 34.94 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر، مقارنة بمبلغ 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، لترتفع بنسبة 212% على أساس سنوى، مدفوعة باستراتيجية التوسع التى قامت بها الشركة وطرح منتجات عقارية جديدة.

وعقدت“مدينة مصر” عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي“تاج سيتي”، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع“سراي” الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلقت الشركة أحدث منتجات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs، وهي منصة“طوبة” كوسيلة جديدة لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها.

وأكد سلام أن“مدينة مصر” تسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة، واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق، مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر.

وكشف أن“مدينة مصر” تسعى لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.