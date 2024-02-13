مدينة مصر تتعاقد مع المراكبي للصلب على توريد حديد منتج بأقل انبعاثات كربونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مذكرة تفاهم مع شركة المراكبي للصلب، تتضمن توريد حديد التسليح المنتج بأقل انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات في مواقع البناء.
وأكدت الشركة أن الاتفاقية تأتي تماشيًا مع جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في صناعة البناء والتشييد.
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وأشارت إلى أن“المراكبي للصلب” تنتج حديد التسليح ولفائف الأسلاك بأقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مصر والمنطقة العربية وشمال أفريقيا.
وحققت شركة“مدينة مصر” للتطوير العقاري، مبيعات تعاقدية بقيمة 34.94 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر، مقارنة بمبلغ 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، لترتفع بنسبة 212% على أساس سنوى، مدفوعة باستراتيجية التوسع التى قامت بها الشركة وطرح منتجات عقارية جديدة.
وعقدت“مدينة مصر” عدد من الشراكات لتنفيذ مشروعات جديدة تم إطلاقها داخل مشروعي“تاج سيتي”، الممتد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، ومشروع“سراي” الممتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع، ويقع على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة.
وأطلقت الشركة أحدث منتجات ذراعها المتخصص في ابتكار حلول ومنتجات لتطوير السوق العقاري Madinet Masr Innovation Labs، وهي منصة“طوبة” كوسيلة جديدة لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تواكب تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم.
وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن نتائج المبيعات التعاقدية للعام المنتهي بمثابة تتويج لجهود عام شهد العديد من التحديات التي نجحنا في التغلب عليها بفضل صلابة الشركة ومكانتها في السوق العقاري وثقة مجلس الإدارة، وفريق عملها المتفاني والجودة العالية للمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها.
وأكد سلام أن“مدينة مصر” تسير على الطريق الصحيح بفضل استراتيجية الشركة، واتباعها خطة نمو ورؤية مكنتنا من مضاعفة مبيعاتنا التعاقدية إلى 34.95 مليار جنيه مقارنة بـ11 مليار جنيه في العام السابق، مستندين في ذلك إلى خبرة ممتدة منذ أكثر من 65 عاماً في القطاع العقاري المصري مدعومة بثقة عملائنا نتيجة الالتزام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية في مصر.
وكشف أن“مدينة مصر” تسعى لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 9 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.
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