بنك الشركة المصرفية يقترح توزيع 16.5 مليون دولار على المساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة إجمالية 16.55 مليون دولار على المساهمين عن أرباح العام الماضي، رهنًا بموافقة عمومية الشركة والبنك المركزي المصري.
ويتضمن المقترح توزيع 16.55 مليون دولار على المساهمين والتي تمثل نسبة 5% من رأس المال المصدر المدفوع، بواقع كوبون نقدي قدره 0.5 دولار للسهم الواحد.
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وارتفعت أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية بنسبة 3% خلال العام الماضي، لتصل 31.1 مليون دولار، مقارنة بربح 30.1 مليون دولار خلال عام 2022.
وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل 404.03 مليون دولار، مقابل 379.7 مليون دولار في 2022.
وكانت ارتفعت أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 16 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وتراجع صافي إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 184.6 مليون دولار، مقابل 197.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال الستة أشهر بنسبة 12% ليصل إلى 8.951 مليون دولار، مقابل 7.976 مليون دولار بالنصف المقارن من 2022.
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5% لتصل إلى 197.798 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 209.186 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 131.382 مليون دولار مقابل 146.830 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الأسبق.
وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 66.416 مليون دولار مقابل 62.356 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.60 دولار مقابل 0.53 دولار بالفترة المقارنة.
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