Tuesday, 13 February 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها في 2024

2/13/2024 4:22:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال فولفجانج شميدت رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة“ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام”.

موضوعات متعلقة تركيا تنجح في تضييق عجز الحساب الجاري مع تحول سياساتها الاقتصادية مفاوضات لإنشاء جسر للطاقة بين روسيا وجنوب القوقاز وإيران تراجع طفيف للأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات البطالة في بريطانيا


المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107845084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث