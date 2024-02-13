ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال فولفجانج شميدت رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة“ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام”.

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