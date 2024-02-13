ألمانيا تتوقع نمو اقتصادها في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال فولفجانج شميدت رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لا تعاني من ركود وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.
وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة“ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام”.
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المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107845084
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