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مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود 0.35% في المستهل

2/13/2024 4:22:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافي مشتريات من العرب والأجانب بقيمة 113 مليون جنيه و146 مليون جنيه على التوالى.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 28593 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 6945 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 9743 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.82% ليصل لمستوى 34952 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 807 مليون جنيه، من خلال تداول 123 مليون سهم، بتنفيذ 21 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 75 سهمًا، وتراجع 19 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 89 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 113 مليون جنيه، و146 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 259 مليون جنيه.

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