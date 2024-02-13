مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود 0.35% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافي مشتريات من العرب والأجانب بقيمة 113 مليون جنيه و146 مليون جنيه على التوالى.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 28593 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 6945 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 9743 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.82% ليصل لمستوى 34952 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 807 مليون جنيه، من خلال تداول 123 مليون سهم، بتنفيذ 21 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 181 شركة مقيدة، ارتفع منها 75 سهمًا، وتراجع 19 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 89 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 113 مليون جنيه، و146 مليون جنيه فيما توجه المصريين نحو البيع بصافي قيمة 259 مليون جنيه.
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