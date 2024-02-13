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مفاوضات لإنشاء جسر للطاقة بين روسيا وجنوب القوقاز وإيران

2/13/2024 4:22:58 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، أن بلاده وطهران تتفاوضان على إنشاء جسر الطاقة“روسيا – جنوب القوقاز – إيران”، والذي سيتم من خلاله تزويد الجانبين بالكهرباء أثناء ذروة الأحمال.

وقال ديدوف – لوكالة أنباء“سبوتنيك” اليوم الثلاثاء –“إن هذا المشروع قيد التفاوض، ويتضمن إنشاء جسر للطاقة (روسيا – جنوب القوقاز – إيران) لنقل الكهرباء بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران أثناء ذروة الأحمال”.

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وفيما يتعلق باتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، قال ديدوف:“إنها حقًا وثيقة أساسية وهامة وتحدد التعاون الروسي الإيراني للسنوات وربما للعقود المقبلة، ونحن هنا نتحدث عن اتفاق ثنائي جديد وشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين”.

وأضاف:“العمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على هذه الوثيقة بالرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد مواعيد محددة للتوقيع عليها، ونحن نتوقع توقيع الاتفاق في المستقبل المنظور”.

المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107845082

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