مفاوضات لإنشاء جسر للطاقة بين روسيا وجنوب القوقاز وإيران

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف السفير الروسي لدى إيران، أليكسي ديدوف، أن بلاده وطهران تتفاوضان على إنشاء جسر الطاقة“روسيا – جنوب القوقاز – إيران”، والذي سيتم من خلاله تزويد الجانبين بالكهرباء أثناء ذروة الأحمال.
وقال ديدوف – لوكالة أنباء“سبوتنيك” اليوم الثلاثاء –“إن هذا المشروع قيد التفاوض، ويتضمن إنشاء جسر للطاقة (روسيا – جنوب القوقاز – إيران) لنقل الكهرباء بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران أثناء ذروة الأحمال”.
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وفيما يتعلق باتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، قال ديدوف:“إنها حقًا وثيقة أساسية وهامة وتحدد التعاون الروسي الإيراني للسنوات وربما للعقود المقبلة، ونحن هنا نتحدث عن اتفاق ثنائي جديد وشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين”.
وأضاف:“العمل جار حاليا على وضع اللمسات النهائية على هذه الوثيقة بالرغم من أنه لا يزال من الصعب تحديد مواعيد محددة للتوقيع عليها، ونحن نتوقع توقيع الاتفاق في المستقبل المنظور”.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107845082
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