تركيا تنجح في تضييق عجز الحساب الجاري مع تحول سياساتها الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) نجحت تركيا في تضييق عجز الحساب الجاري خلال العام الماضي، بعدما آتى التحول الكبير في سياساتها النقدية بثماره، ونجح في تهدئة الطلب المحلي في الاقتصاد البالغ حجمه تريليون دولار تقريباً من خلال الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات، التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن الفجوة في الحساب الجاري، الذي يعد أوسع مقياس للتجارة والاستثمار، تقلصت إلى 45.2 مليار دولار للعام الماضي بأكمله، مقارنة بـ49.1 مليار دولار في 2022.

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وعلى الرغم من تحسنه منذ شهر مايو، حيث حققت البلاد أربعة أشهر من الفوائض أو العجز القريب من الصفر، فقد تدهور الحساب الجاري في نهاية عام 2023 إلى حد كبير نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة.

وبلغ العجز في ديسمبر 2.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وهو رقم دون توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

يعكس هذا العجز الكبير التحديات التي لا تزال تواجه صناع السياسات النقدية في تركيا، ممن يحاولون انتشال الاقتصاد الذي تعثر لفترة طويلة بسبب الاختلالات التجارية.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمسة أضعاف إلى 45%، وأشار في يناير الماضي إلى أنه أنهى دورة طويلة من التشديد النقدي، والتي دامت 8 أشهر بدأت بعد الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.

تركيا تشهد تحولاً مستمراً

يبدو أن التحول الكامل بالسياسة النقدية في تركيا لا يزال يسير على قدم وساق، رغم الاستقالة المفاجئة لمحافظة البنك المركزي السابقة حفيظة غايا أركان. وتم تعيين فاتح كاراهان، عضو لجنة تحديد أسعار الفائدة والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات كخبير اقتصادي محترف في الولايات المتحدة، كخلف لها في المنصب، حيث حافظ على بقاء الفريق الاقتصادي الذي يناصر اتباع سياسات نقدية أكثر تقليدية.

في حديثه الأسبوع الماضي، عزا كاراهان الفضل في تحسن الحساب الجاري إلى تشديد السياسة النقدية.

كما توقع المحافظ الجديد -الذي أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال تطبيق مزيد من زيادات أسعار الفائدة إذا لزم الأمر- انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 مقارنة بـ5.3% في 2022. وتهدف تركيا إلى خفض النسبة إلى 3.1%. في 2024، وفق برنامج الحكومة متوسط الأجل الذي نُشر في سبتمبر الماضي.





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