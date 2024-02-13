الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في العاشر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18 فبراير، وحتى يوم الخميس 14 مارس، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الأولى من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024.
موضوعات متعلقة
“مدينة مصر” تتعاقد مع“المراكبي للصلب” على توريد حديد منتج بأقل انبعاثات كربونية وزير المالية: 530 مليار جنيه مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بـ2023-2024 الحكومة تستهدف 6.5 مليار دولار عوائد من الطروحات الحكومية بنهاية 2024
والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/2/2024.
والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024.
والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة.
والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.
وأضاف أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024.
والقطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024.
والقطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024.
والقطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024.
والقطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024.
والقطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.
وأشارمنيع، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2024.
والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 4/3/2024.
والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024.
والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2024.
والقطع من 201 : 223، يوم الخميس 7/3/2024.
وتم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأوضح أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.
MENAFN13022024000202011048ID1107845080