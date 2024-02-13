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الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في العاشر

2/13/2024 4:22:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18 فبراير، وحتى يوم الخميس 14 مارس، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الأولى من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024.

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والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/2/2024.

والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024.

والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة.

والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.

وأضاف أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024.

والقطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024.

والقطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024.

والقطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024.

والقطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024.

والقطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.

وأشارمنيع، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2024.

والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 4/3/2024.

والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024.

والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2024.

والقطع من 201 : 223، يوم الخميس 7/3/2024.

وتم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

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