مصر ترد على أنباء استدعاء السفيرة الإسرائيلية في القاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، على أنباء حول استدعاء السفيرة الإسرائيلية في مصر على خلفية التصريحات التحريضية للمسؤولين الإسرائيليين عن مصر.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية أن التصريحات غير المسؤولة تزيد من توتر العلاقات في المنطقة، وكان يجب الرد على هذه التصريحات فهي ليست تصريحات غير مسؤولة ولكنها تحريضية.

وحول استدعاء السفيرة الإسرائيلية في مصر، رد أبو زيد، قائلا: السفيرة الإسرائيلية غير موجودة في مصر معظم الوقت، كما أن التواصل والرسائل الآن مباشرة، وهناك قنوات أمنية تقوم باتصالات مباشرة، كذلك سفارة مصر في تل أبيب تنقل الرسائل المصرية بشكل مباشر.

وأوضح قائلا: الحكومة الإسرائيلية بها عناصر متطرفة للغاية وتصدر تصريحات غير مسؤولة.

وتابع: هناك جهد يبذل للتهدئة، فلسنا في معترك حروب كلامية الآن، التركيز على احتواء الموقف والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هذه التصريحات لا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية