الأونروا تحذر من مجاعة في شمال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-عبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.
وشددت الوكالة الأممية على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ومشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.
وناشدت الأونروا الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها وإلا ستضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها حتى في غزة.
كما حذرت "الأونروا" من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.
MENAFN13022024000205011050ID1107845073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.