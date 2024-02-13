Tuesday, 13 February 2024 01:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا تحذر من مجاعة في شمال غزة

2/13/2024 4:20:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-عبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

وشددت الوكالة الأممية على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ومشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.

وناشدت الأونروا الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها وإلا ستضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها حتى في غزة.

كما حذرت "الأونروا" من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.

MENAFN13022024000205011050ID1107845073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث