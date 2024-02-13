الأونروا تحذر من مجاعة في شمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-عبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن مخاوف من تصاعد العمليات العسكرية في رفح التي تضاعف عدد سكانها 6 مرات عما كان عليه قبل الحرب.

وشددت الوكالة الأممية على وجوب دعم استمرار عملها، قائلة إنه لا يمكن تعريضها للخطر بسبب أفراد، ومشيرة إلى وجود حل سياسي لذلك.

وناشدت الأونروا الدول التي علقت دعمها مراجعة قرارها وإلا ستضطر الوكالة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض عملها حتى في غزة.

كما حذرت "الأونروا" من مجاعة في شمال غزة الذي تصل المساعدات إليه بالكاد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ 6 أيام.