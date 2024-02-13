أوضاع مأساوية تعيشها المعتقلات في معتقل الدامون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تعيش المعتقلات في معتقل الدامون، أوضاعا مأساوية فرضتها عليها إدارة سجون الاحتلال.

ويتواجد في معتقل الدامون 60 معتقلة، معزولات بشكل تام عن العالم الخارجي، ولا يوجد أي تواصل أو زيارات، وهناك قيود كبيرة على زيارة المحامين، بالتزامن مع عقوبات شديدة مفروضة على المعتقلين والمعتقلات منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط غياب كامل لدور الصليب الأحمر وكل المؤسسات الإنسانية والحقوقية.

إحدى هؤلاء المعتقلات، الشابة دينا خوري (24 عاما) من مدينة حيفا في أراضي الـ48 التي تعرضت منذ اعتقالها في 11 تشرين الأول الماضي، لتهديدات بالقتل والاغتصاب، وشتائم، وضرب، وعزل، وحرمان من أدنى مقومات الحياة الإنسانية، بذريعة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المعتقلة خوري: "داهمت قوة من جنود الاحتلال منزلي واعتقلتني، وبقيت مقيدة الأيدي والأرجل، ثم جاء محقق وقال للشرطي: "افتح الخزانة وضع رأسها فيها، ليأتي شبابنا ويغتصبوها، كما هددوها بالقتل وإطلاق رصاصة على رأسها".

وتابعت: "جرى نقلي إلى سجن الشارون، حيث استمر مسلسل التنكيل والتعذيب، وتم نقلي إلى غرفة أشبه بالزنزانة، وهي ضيقة ولا يوجد فيها شيء، شبابيكها عالية وهي عبارة عن قضبان حديدية مفتوحة دون بلاستيك أو زجاج، وتُدخل هواءً باردا جداً، والغرفة مليئة بالبق، والفرشات رقيقة جدا، ومليئة بمياه ملوثة، والغرف مكتظة جدا، نتعرض بشكل دائم للتفتيش العاري، ونكاد نموت من البرد والجوع، ولا يوجد ملابس ولا حتى صابون للاستحمام، والفورة ممنوعة، والأكل سيئ للغاية".

وبقيت المعتقلة خوري على هذا الحال 7 أيام، ثم نُقلت إلى الدامون، حيث أصيبت بنوبة تشنج وفقدت الوعي، وعند نقلها إلى العيادة، تبين أنها تعاني انخفاضا في الضغط والسكر، وتسارعا في دقات القلب، بينما اكتفت طبيبة السجن بنصحها بشرب المياه، وعندما اعترضت على ذلك تم عقابها بالعزل لمدة يومين.