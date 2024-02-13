مستعمرون يقتلعون ويحطمون عشرات الأشجار في بيت أمر شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-أقدم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على اقتلاع عشرات الأشجار وتحطيمها، في أراضي المواطنين ببلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن مستعمرين من مستعمرة "بيت عين"، المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، اقتحموا منطقة عين البيضا شمال صافا في بيت أمر، واقتلعوا وحطموا 50 شجرة زيتون، إضافة إلى عشرات أشجار اللوزيات والكرمة، التي تعود ملكيتها لعائلة عادي.
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