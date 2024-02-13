مستعمرون يقتلعون ويحطمون عشرات الأشجار في بيت أمر شمال الخليل

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض بأن مستعمرين من مستعمرة "بيت عين"، المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، اقتحموا منطقة عين البيضا شمال صافا في بيت أمر، واقتلعوا وحطموا 50 شجرة زيتون، إضافة إلى عشرات أشجار اللوزيات والكرمة، التي تعود ملكيتها لعائلة عادي.

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