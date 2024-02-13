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الاحتلال يهدم منزلا وجدارا استناديا في الولجة شمال غرب بيت لحم

2/13/2024 4:20:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وجدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات اقتحمت الولجة وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، يعود للمواطن شادي وليد رباح، وجدارا استناديا للمواطن عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.

وأضاف الأعرج، أن جرافات الاحتلال جرفت أراضي ودمرت مزروعات أثناء محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم.

يشار إلى أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة استعمارية، تتمثل في هدم العشرات من المنازل وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدر استنادية وتجريف أراضٍ

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