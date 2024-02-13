الاحتلال يهدم منزلا وجدارا استناديا في الولجة شمال غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وجدارا استناديا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للوكالة الرسمية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات وآليات اقتحمت الولجة وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد تبلغ مساحته 110 أمتار مربعة، يعود للمواطن شادي وليد رباح، وجدارا استناديا للمواطن عادل أبو سرور في منطقة عين جويزة.
وأضاف الأعرج، أن جرافات الاحتلال جرفت أراضي ودمرت مزروعات أثناء محاولتها الوصول إلى منطقة الهدم.
يشار إلى أن منطقة عيد جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة استعمارية، تتمثل في هدم العشرات من المنازل وإخطار عدد آخر بوقف البناء والهدم، فضلا عن هدم جدر استنادية وتجريف أراضٍ
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