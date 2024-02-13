صادرات روسيا إلى أوروبا تتراجع في سنة 2023 وسط تقليلات في مشتريات الطاقة

(MENAFN
) كشفت الجمارك الروسية يوم الاثنين الموافق 12 شباط, أن صادرات روسيا إلى أوروبا شهدت انخفاضًا كبيرًا في عام 2023، حيث انخفضت بأكثر من ثلثين, ويُعزى هذا الانخفاض الحاد، الذي بلغ نسبة 68 بالمائة، في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في مشتريات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز الروسيين, وكان قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق معظم المعاملات المتعلقة بالطاقة مع روسيا ردًا مباشرًا على التدخل العسكري لموسكو في أوكرانيا، وهو خطوة استراتيجية لفرض ضغوط اقتصادية على الحكومة الروسية.
كما بلغت صادرات إلى أوروبا 84.9 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقرير استشهد بسلطة الجمارك، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في العلاقات التجارية بين روسيا ودول أوروبا, ونتيجة لذلك، ظهرت آسيا كوجهة رئيسية لصادرات الطاقة الروسية، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 306.6 مليار دولار.
كذلك قامت الحكومة الروسية بتعليق نشر مختلف الإحصاءات الاقتصادية نظرًا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بما في ذلك البيانات التجارية المفصلة مع الدول الفردية, وهذا الإجراء قيد توفر النظرة الشاملة إلى الأنشطة الاقتصادية في روسيا، مما يعمق التعتيم على تأثير التوترات الجيوسياسية على ديناميات التجارة.
في حين كشفت بيانات من السلطات الجمركية الصينية عن زيادة ملحوظة في التجارة ثنائية الجانب بين الصين وروسيا، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار في العام الماضي, وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة على تعمق الروابط الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو في ظل التحولات والتوترات الجيوسياسية.
وكشفت الإفصاحات الأخيرة من البنك المركزي الروسي عن إنجاز هام في اعتماد اليوان الصيني داخل النظام المالي الروسي, ولأول مرة، تجاوزت الأرصدة المقومة باليوان الصيني تلك المقومة بالدولار الأمريكي، مما يشير إلى اعتماد روسيا المتزايد على اليوان كعملة بديلة في ظل التحديات المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بالوصول إلى الدولار, وتعكس هذه التطورات المنظر الاقتصادي المتطور الذي يشكله التوترات الجيوسياسية وتغير التحالفات العالمية.
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