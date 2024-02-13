ماكرون يعين مبعوثًا خاصًا لمشروع السكك الحديدية والموانئ المتعدد الجنسيات

(MENAFN
) عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جيرارد مسترالييه، الرئيس السابق لشركة الطاقة إنجي، كمبعوث خاص لمشروع سكك حديدية وموانئ متعدد الجنسيات هام يهدف إلى ربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأوروبا, وتحمل هذه المبادرة، التي تُعَدُّ بديلاً محتملاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية، أهمية استراتيجية في تعزيز التواصل الاقتصادي والعلاقات التجارية عبر المناطق.
كما أعلن مكتب ماكرون تعيين مسترالييه يوم الاثنين، مشيرًا إلى خبرته الواسعة في صناعة الطاقة وشبكته الواسعة من العلاقات, ومن خلال اختيار مسترالييه لهذا الدور، يهدف ماكرون إلى تمثيل فرنسا كلاعب رئيسي في المشروع وضمان أن تكون للشركات الفرنسية موقع قوي في مراحله الأولية.
كذلك شهد مشروع الممر الاقتصادي، الذي اقترح بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، زخمًا بعد إطلاقه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر الماضي, ويمثل هذا المشروع جهداً مشتركاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمواجهة المشاريع البنية التحتية العالمية الطموحة للصين، بما في ذلك مبادرة الحزام والطريق.
في حين يقع في صميم أهداف المشروع إنشاء خطوط سكك حديدية تربط الدول الوسطى وتسهل تكاملها مع الموانئ الهندية, وتهدف هذه الشبكة البنية التحتية إلى تيسير سلاسل إمداد الطاقة والتجارة، لاسيما تسهيل حركة البضائع من منطقة الخليج إلى أوروبا.
ويؤكد تعيين مسترالييه على التزام فرنسا بالمشاركة الفعّالة في تشكيل مستقبل التواصل الإقليمي والتنمية الاقتصادية, ومع تطلع ماكرون إلى تعزيز دور فرنسا في المشروع، إلى جانب خبرة مسترالييه وفهمه للصناعة، يتوقع أن تلعب المشاركة الفرنسية دورًا حيويًا في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.
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