إنفستكورب كابيتال تكشف عن خطط استثمارية واسعة النطاق

(MENAFN
) أعلن هازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إنفستكورب كابيتال، عن خطط للكشف عن تفاصيل الاستثمارات القادمة للشركة في المملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا ومشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القادمة, وخلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أكد بن قاسم على الوضع الاستثماري المواتي للشركة، مصفيًا إياها بأنها في موقف مشجع.
كما وضح بن قاسم التركيز الاستراتيجي لإنفستكورب كابيتال على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات البنية التحتية العالمية في المستقبل القريب, ومع إجمالي الأصول المديرة تبلغ 5 مليارات دولار في هذا المجال، تهدف الشركة إلى استغلال الفرص داخل هذا القطاع الرابح, وبالإضافة إلى ذلك، كشف عن أن إنفستكورب يخصص بين 3 إلى 5 مليارات دولار على مستوى العالم للاستثمارات في الشركات الخاصة ومشاريع العقارات.
كذلك شدد الرئيس التنفيذي المشارك على المسار النموذجي الملفت لإنفستكورب كابيتال، مشيرًا إلى أن أصول الشركة المديرة قد ارتفعت من 10 مليارات دولار إلى 50 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية, ونسب هذا الارتفاع الهائل، ربطه بن قاسم باستراتيجيات التوسع لإنفستكورب عبر أسواق متنوعة، بما في ذلك منطقة الخليج والهند والصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
في حين أعرب بن قاسم عن تفاؤله بشأن آفاق إنفستكورب، متوقعًا إطلاق شركة واحدة على الأقل في السوق السعودية خلال الأشهر القادمة, وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع هدف الشركة العام الرامي إلى توسيع وجودها في الأسواق الرئيسية واستغلال الفرص الناشئة لدفع النمو والربحية المستدامة.
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