وزيرة خارجية اليابان لم تتمكن من مغادرة فيجي بسبب تعطل الطائرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال سكرتير عام الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، إن وزيرة خارجية بلاده يوكو كاميكاوا لم تتمكن من مغادرة فيجي، حيث حضرت اجتماعا مع زعماء دول جزر المحيط الهادئ، بسبب تعطل الطائرة.



وأضاف هاياشي: "اضطرت الوزيرة لتغيير جدول أعمالها، بسبب مشاكل في الطائرة، ولن تتمكن من العودة إلى اليابان إلا مساء اليوم الثلاثاء. وسأواصل العمل كنائب مؤقت لها حتى عودتها".

وأشار هاياشي إلى أنه، كان من المفترض أن تعود وزيرة الخارجية إلى اليابان مساء يوم الاثنين 12 فبراير.



وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، بسبب الظروف التي نشأت تم إلغاء الإحاطة الدورية التي كانت ستعقدها كاميكاوا للصحفيين اليوم.



ومن المعروف أن يوكو كاميكاوا، كانت في زيارة رسمية إلى ساموا وفيجي خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور اجتماع مع زعماء الدول الجزرية في المحيط الهادئ.



وتم إنشاء صيغة التعاون هذه بمبادرة من اليابان في عام 1997.

RT