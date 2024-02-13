أغرب فندق بالعالم مصنوع من 'الملح' في أمريكا - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر فندق "بالاسيو دي سال"، الذي يعني "قصر الملح"، من بين أغرب الفنادق في العالم، إذ تم تصميمه بالكامل باستخدام الملح.

ويقع الفندق بالقرب من سلسلة جبال الأنديز في أميركا الجنوبية، على أكبر مسطح ملحي على وجه الأرض، إذ بني على شواطئ سالار دي أويوني، وهي بحيرة جافة في بوليفيا تعود إلى ما قبل التاريخ، حيث خلقت صحراء ملحية تبلغ مساحتها 4000 ميل مربع.



استُخدم لبناء الأثاث والجدران والأرضيات والمنحوتات، والتصميم الداخلي، 10 آلاف طن من الملح.



وتم نحت الأعمدة والجدران داخل الفندق من الطوب الشاحب المرتكز على الملح، كما أن الأرضيات مغطاة بنوع من الرمل المصنوع من الملح، بالإضافة إلى أن الأريكة البيضاوية الكبيرة باللون الأبيض منصوعة من الملح.

كما أن الجزء الخارجي من المبنى مصنوع من نفس المادة، التي تم الحصول عليها من شقة الملح على بعد أمتار قليلة، بالإضافة إلى ان السقف يتألف من قباب مالحة.



ويضفي الفندق لمسة فريدة على تجربة الطعام، إذ تتضمن قائمة المطعم "أطباقًا مالحة" باستخدام لحم اللاما ولحم الضأن والدجاج.









لبنان 24