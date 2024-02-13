حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين
التاريخ
2/13/2024 3:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله اللبناني إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في قلعة هونين، معلنا تحقيق إصابات مباشرة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".
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