طائرة تتحطم فوق رواد شاطئ بالمكسيك - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادثة خطيرة، تسبب حادث سقوط طائرة كانت تنفذ هبوطاً اضطرارياً على شاطئ جنوبي المكسيك، إلى مقتل شخص على الأقل، وأصيب 5 آخرين يوم الاثنين.

ووثقت مشاهد الطائرة التي سقطت في جزء مكتظ بالأشخاص من الشاطئ في بلدة "بويرتو إسكونديدو" المطلة على ساحل المحيط الهادئ، وفق ما نقلته "ABC NEWS" الأميركية.

وسقطت الطائرة تقريبا فوق أحد المصطافين الذي لم يتم الكشف عن جنسيته حتى الآن.

بدوره، قال مكتب الدفاع المدني في ولاية "أواكساكا" إن الكنديين الأربعة والشخص الخامس الذي كان معهم على متن الطائرة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم واصفا حالتهم بـ "المستقرة".

هذا ولم تتوفر معلومات فورية عن سبب سقوط الطائرة حتى اللحظة.

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