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الإفراج المبكر مع مراقبة بسوار إلكتروني لرئيس وزراء تايلاند السابق

2/13/2024 3:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونغ اليوم الثلاثاء، الإفراج المبكر المشروط، ولأسباب صحية على الأغلب، عن رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي يقضي عقوبة السجن منذ 6 أشهر.


وقال سودسونغ إن تاكسين (74 عاما) الذي أودع السجن قبل 6 أشهر ثم نقل إلى مستشفى سيحصل على إطلاق سراح مشروط اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن المطلق سراحه "هو ضمن مجموعة السجناء الذين (تقرر الإفراج عنهم لأنهم) في حالة صحية حرجة أو تزيد أعمارهم عن 70 عاما". وتضم هذه المجموعة 930 سجينا حصلوا على إفراج مبكر.


يشار إلى أنه بعد عودته إلى المملكة في أغسطس الماضي بعد 15 عاما قضاها في المنفى، حصل تاكسين على عفو ملكي تم بموجبه خفض عقوبة السجن الصادرة بحقه من 8 سنوات إلى سنة واحدة.


وانتهى به المطاف في السجن يوم 22 أغسطس نفسه. وبحسب وسائل إعلام تايلاندية فإن إطلاق سراحه قد يتم في أي يوم اعتبارا من السبت المقبل.

RT

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