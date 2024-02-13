استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر صحفية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وأن من بين الشهداء الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وعدد من أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقدوحة يعد من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك" وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي" وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

