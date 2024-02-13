NHK : أكثر من 80 برلمانيا من الحزب الحاكم باليابان فبركوا بياناتهم المالية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن ما لا يقل عن 82 عضوا في البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان قدموا بيانات مالية تحتوي على مخالفات.
ووفقا للقناة، تم تسجيل هذه المخالفات خلال استطلاع داخلي في الحزب.
وشارك في الاستطلاع جميع البرلمانيين الحاليين من الحزب الليبرالي الديمقراطي وعددهم 374 وكذلك 10 من زعماء الدوائر الانتخابية. وتتعلق الانتهاكات بجرد الدخل الناتج عن بيع التذاكر للاجتماعات المدفوعة الأجر.
ونوهت القناة بأنه لم يتم تضمين هذه الأموال في التقارير، أو تم التبرع بها، ولكن ليس بنفس الحجم المذكور.
RT
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