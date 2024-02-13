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NHK : أكثر من 80 برلمانيا من الحزب الحاكم باليابان فبركوا بياناتهم المالية

2/13/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن ما لا يقل عن 82 عضوا في البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان قدموا بيانات مالية تحتوي على مخالفات.


ووفقا للقناة، تم تسجيل هذه المخالفات خلال استطلاع داخلي في الحزب.


وشارك في الاستطلاع جميع البرلمانيين الحاليين من الحزب الليبرالي الديمقراطي وعددهم 374 وكذلك 10 من زعماء الدوائر الانتخابية. وتتعلق الانتهاكات بجرد الدخل الناتج عن بيع التذاكر للاجتماعات المدفوعة الأجر.
ونوهت القناة بأنه لم يتم تضمين هذه الأموال في التقارير، أو تم التبرع بها، ولكن ليس بنفس الحجم المذكور.

RT

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