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694 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام كليك الشهر الماضي

2/13/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ( جوباك) أن عدد المستخدمين لنظام الدفع الفوري "كليك" خلال شهر كانون الثاني الماضي وصل إلى 1.24 مليون مستخدم، وعدد الحركات عبر النظام وصلت إلى 4.49 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 694 مليون دينار.
وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام "المحافظ الالكترونية" الشهر الماضي، وصل إلى 2.19 مليون مستخدم، وعدد الحركات وصلت إلى 3.5 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 360 مليون دينار.
وحول نظام "أي فواتيركم" بلغ عدد المستخدمين للنظام 4.15 مليون مستخدم، وعدد المفوترين 505 مفوترين، يقدمون 1743 خدمة.
ونوه التقرير إلى أنه تم من خلال "أي فواتيركم" تنفيذ 5.26 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت مليار و147 مليون دينار.
وأوضح، أنه بلغ عدد الحركات المُنفذة على نظام "غرفة التقاص الالي" 915 ألف حركة، منها 909 حركات بالدينار الأردني، بقيمة مالية بلغت 710 ملايين دينار.
وكشف التقرير أن عدد الشيكات المتداولة على نظام "المقاصة الإلكترونية للشيكات" وصل إلى 537 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت 3.4 مليار دينار، حيث وصل عدد الشيكات المرتجعة 18.7 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت 143 ألف دينار .




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