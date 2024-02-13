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صورة لدب قطبي يفوز بمسابقة عالمية برية لعام 2024

2/13/2024 3:11:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استطاعت صورة لدب قطبي ظهر يغفو على قطعة جليدية التقطها المصور نيما ساريخاني ان تفوز بجائزة "اختيار الجمهور لأفضل مصور للحياة البرية"، وتم وضعها في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

وقال ساريخاني: "لقد أثارت هذه الصورة مشاعر قوية لدى الكثيرين. وفي حين أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي نواجهه، أتمنى أن تلهم هذه الصورة أيضا الأمل بحل الأزمة".

الدكتور دوغلاس غور مدير متحف التاريخ الطبيعي قال عن الصورة: "تمثيل مرئي للآثار المدمرة لارتفاع درجة حرارة المناخ وفقدان الموائل".

لبنان 24


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